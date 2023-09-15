Кудашов о победе «Динамо»: Ребята были готовы к любым моментам в игре

Главный тренерпрокомментировал уверенную победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(3:1).

«Тяжелая, интересная игра. Эмоциональная, очень много всего в ней произошло — и стычек, и красивых голов, и единоборств. Мы довольны сегодняшней игрой.

В этот год и последние встречи мы не придерживаемся какого-то ясного и чёткого плана на матчи. У нас есть система, наши законы, и дальше мы уже подстраиваемся под конкретные моменты в конкретном матче.

Сегодня, например, если СКА бежит давить, то мы готовы к этому, если откатывается — то тоже готовы. Ребята готовы к любым моментам в игре. Сегодня, например, знали, что соперник резво начнёт, знали, что будет дальше.

Настраивать никого дополнительно на СКА не приходится. Но по поводу реваншистов в моей команде — я не уверен, что их правильно так называть. Хоккеисты в последнее время часто меняют команды, так что здесь ничего такого нет», — сказал Кудашов на пресс-конференции.

После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» встретятся 20-го сентября с «Локомотивом».