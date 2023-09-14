«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч КХЛ

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев»:

Самонов (Ежов);

Коледов — Науменков, Дроздов — Хмелевски — Башкиров;

Василевский — Хафизуллин, Шаров — Ефремов — Лещенко;

Панин — Бирюков, Шмелёв — Гуськов — Сучков;

Комаров, Пустозёров — Пименов — Бабенко.

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Журавлёв, Жафяров — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Хенкель — Лучевников, Галиев — Семёнов — Свечников;

Евсеев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк, Петров.

«Салават Юлаев» занимает 8-е место в таблице Востока (4 очка). «Ак Барс» — на 2-й позиции (8).

Матч между этими командами состоится 14-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.