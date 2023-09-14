«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч КХЛ

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
«Салават Юлаев»:
Самонов (Ежов);
Коледов — Науменков, Дроздов — Хмелевски — Башкиров;
Василевский — Хафизуллин, Шаров — Ефремов — Лещенко;
Панин — Бирюков, Шмелёв — Гуськов — Сучков;
Комаров, Пустозёров — Пименов — Бабенко.
«Ак Барс»:
Билялов (Мифтахов);
Юдин — Журавлёв, Жафяров — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Хенкель — Лучевников, Галиев — Семёнов — Свечников;
Евсеев, Лукоянов — Кателевский — Дыняк, Петров.
«Салават Юлаев» занимает 8-е место в таблице Востока (4 очка). «Ак Барс» — на 2-й позиции (8).
Матч между этими командами состоится 14-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.