«Автомобилист» — «Нефтехимик» счет матча 4:2 (3:1, 1:1, 0:0), обзор голов

подтвердил статус фаворита, победив на своей площадкесо счетом 4:2.

Уже на 41-й секунде матча лидер хозяев Сергей Широков забросил первую шайбу. Спустя шесть минут Владимир Кузнецов увеличил преимущество «Автомобилиста». Он же через 7 минут сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

На 15-й минуте форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов отквитал одну шайбу. В начале второго периода Владимиру Брюквину удалось сократить отставание до минимума — 3:2.

На 29-й минуте Ефим Гуркин реализовал большинство и принес заслуженную победу «Автомобилисту».