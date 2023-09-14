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    «Автомобилист» уверенно дома победил «Нефтехимик»

    «Автомобилист» — «Нефтехимик» счет матча 4:2 (3:1, 1:1, 0:0), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Нефтехимик
    «Автомобилист» подтвердил статус фаворита, победив на своей площадке «Нефтехимик» со счетом 4:2.

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    Уже на 41-й секунде матча лидер хозяев Сергей Широков забросил первую шайбу. Спустя шесть минут Владимир Кузнецов увеличил преимущество «Автомобилиста». Он же через 7 минут сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

    На 15-й минуте форвард «Нефтехимика» Наиль Якупов отквитал одну шайбу. В начале второго периода Владимиру Брюквину удалось сократить отставание до минимума — 3:2.

    На 29-й минуте Ефим Гуркин реализовал большинство и принес заслуженную победу «Автомобилисту».

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