Леонтьев об игре «Нефтехимика»: Мы доказали, что у нас есть характер и свое лицо

Главный тренервысказался о сравнении нижнекамской команды с

«В предыдущие сезоны мы доказали, что у "Нефтехимика" есть характер и своё лицо, наша команда играет смело, в атакующий хоккей, не стесняется фаворитов. Думаю, мы будем сыгрываться с каждым матчем — и прибавлять. Чемпионат только начался, все главные матчи впереди.

Как относимся к тому, что "Нефтехимик" называют восточной версией "Торпедо"? Все мы с симпатией относимся к команде Игоря Ларионова, она тоже нацелена на атаку и доверие молодёжи.

Если нас называют восточной версией "Торпедо", то мы не против. Но у нас в Нижнекамске свои традиции и свои амбиции», — сказал Леонтьев в интервью Russia-hockey.

Напомним, что в прошлом сезоне «Нефтехимик» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ, проиграв серию с «Ак Барсом» (2:4 в серии). После 4-х матчей в нынешнем сезоне нижнекамская команда занимает 11-е место в таблице Востока с 3 очками в активе.