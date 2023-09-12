«Многие ребята вернулись после травм». Ротенберг — о причинах поражения СКА

Главный тренервысказался о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ со(0:3).

«Тяжело, у нас многие ребята вернулись после травм, мы пошли на риск. Конечно, мы сейчас всё разберём, все ошибки разберём, будем сильнее.

Почему СКА не играл весь матч так, как в третьем периоде? Много факторов. Где-то поездка наложилась, четыре выездные игры, у нас такого не было в прошлом сезоне.

Где-то нужно себя заставить через работу, но, повторюсь, многие ребята после травм. Но это наши лидеры, мы на них рассчитываем, будем ставить их в состав», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью.

После этого поражения СКА занимает 8-е место в таблице Запада (4 очка). В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга встретятся 15-го сентября с московским «Динамо».