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    Кудашов: В игре было и плохое, но в конце нашли в себе силы, проявили характер и вытащили матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Барыс
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Барысом» (4:3 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «В первую очередь хочу обратиться к болельщикам и поблагодарить их. При счете 1:3 они гнали команду вперед, и эта энергия передалась игрокам. В игре было и плохое, но в конце нашли в себе силы, проявили характер и вытащили матч.

    Был негатив, но концовка положительная, и она вселяет оптимизм. В третьем периоде мы играли в три звена. Нужно было это сделать, чтобы взвинтить темп. Ряд игроков не доигрывали и были холодными. Вроде ждёшь, что они что-то покажут, но когда хоккеист не горит, то от него и ждать толком нечего. Были игроки, которые выпали, поэтому нужно было переходить на три звена», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

    «Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».

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