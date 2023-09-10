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    Смит об игре Федотова: Не думаю, что его можно винить в пропущенных голах

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар ЦСКА
    Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова в очной встрече регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому. Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Но пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы.

    Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат. Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Но сейчас мы идём шаг за шагом, от игры к игре.

    Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше (моментов), чем у него (Федотова). Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах.

    Виктор (Игнатьев) — очень сильный тренер. Он был в КХЛ долгое время и хорошо знает игру и эту лигу. У нас не было такого тренера здесь, мы очень рады, что он пришёл», — приводит слова Смита ТАСС.

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    • В этом матче Смит отразил 48 из 50-и бросков, а Федотов пропустил 3 гола при 20-и бросках. «Куньлунь» занимает 1-е место в таблице Запада с 8-ю очками в активе.

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