Хохлачев заявил, что не будет скучать по Москве после перехода в «Амур»

Нападающий, который перешел израссказал об адаптации в хабаровской клубе.

«По каким вещам, которые есть в Москве, буду скучать в Хабаровске? Да не буду я скучать! Всё будет хорошо. Что планирую привезти домой из Хабаровска в качестве сувениров? Победы! Я нахожусь в ожидании хорошего сезона, все мои мысли только о хоккее.

Не изучал, что можно посмотреть в Хабаровске. Пока что у меня, как я уже говорил, все мысли о хоккее. Вот когда прилечу в Хабаровск и у меня там будет выходной, тогда уже разберусь, чем там заниматься.

Возможное возвращение в "Спартак" по окончании контракта с "Амуром"? Я надеюсь поиграть ещё много лет. Не знаю, что произойдёт в будущем. Как я уже говорил, в этом сезоне все мысли у меня только об "Амуре", — сказал Хохлачев в интервью Allhockey.

Напомним, что Хохлачев является лучшим бомбардиром "Спартака" в истории КХЛ. В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча за "Амур", забил 2 гола и сделал голевую передачу.