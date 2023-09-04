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    Немировски: Несмотря на 0:3, команда верила, и все на лавке тоже

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    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Барысом» (5:4 ОТ):

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Хорошо начали игру, забили гол, но была его отмена. Потом пошли удаления. У нас и в прошлом матче была эта проблема. Только хорошо играем пять на пять, и удаляемся. Надеюсь, что это был хороший урок в последних двух играх. Новые правила, я говорил, что многое будет строго наказываться. Я считаю, что это правильно, наши ребята должны к этому привыкать. Во втором и третьем периодах мы сыграли получше. А так, я очень доволен. Несмотря на 0:3, команда верила, и все на лавке тоже. Хорошо забили в овертайме. Что очень важно, за 30 секунд до конца третьего периода, наш вратарь здорово выручил нас. Едем домой.

    Я считаю, что при игре пять на пять мы были первыми, это было видно. Ключевой фактор — если бы мы не играли так в равных составах, при 0:3 вернуться в игру было бы без шансов. Мы показали, что инициатива будет наша, и вернули игру», — приводит слова Немировски официальный сайт «Сибири».

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