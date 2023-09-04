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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
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    Билялетдинов: Хорошая работа позволила переломить ход матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (5:3) в матче КХЛ.

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    «Игра непростая была, соперник хорошо играл, агрессивно, создал множество моментов, нас заставил двигаться. Но потом мы перестроились и достаточно хорошо действовали. Хорошая работа позволила переломить ход матча, ребята стали правильно играть, выполнять игровое задание и проявлять характер — у них есть игровые амбиции. Все молодцы.

    Сложно сказать, почему проспали начало матча, будем разбираться. Много удалений в очередной раз, будем бороться с ними. Бывают оправданные неоправданные удаления, но это никого не интересует. Лишние эмоции мешают, невнимательность. Насчет ротации — время покажет, посмотрим, кто как играет.

    Петров у нас давно не играл, ему было сложно, но ребята стараются, выполняют игровое задание. Радулов огромную работу выполняет, за собой ведет не только тройку, но и всю команду. Игра на пятаке — сильная сторона Яшкина, он умеет играть, знает, что делать там надо, когда надо приходить на пятак, чувствует момент. По Войнову не могу сказать, когда вернется на лед», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». «Ак Барс» примет «Сочи».

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