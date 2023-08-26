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    «Витязь» по буллитам обыграл «Куньлунь» в рамках товарищеского матча

    «Витязь» — «Куньлунь»: счет матча 4:3 Б, обзор голов

    Хоккей Витязь Куньлунь Ред Стар
    «Витязь» одержал победу над «Куньлунем» (4:3 Б) в рамках Кубка мэра Москвы.

    «Витязь»
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    «Витязь»

    В составе подмосковной команды голы забили Иван Савчик, Игорь Угольников и Владислав Кара.

    У «Куньлуня» 3 гола забили Тайлер Вон, Зак Лесли и Девин Броссо.

    Команды довели дело до буллитной серии, где «Витязь» оказался сильнее. Победный буллит забил Виталий Попов.

    Кубок мэра Москвы.
    «Витязь» — «Куньлунь» 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0).
    Голы: Савчик — 1 (бол. Цицюра, Рой), 06:33 — 1:0. Угольников — 1 (бол. Кара, Галузин), 15:30 — 2:0. Вон — 1 (Броссо, Вон), 20:22 — 2:1. Лесли — 1 (Вон), 33:04 — 2:2. Кара — 1 (Савчик), 33:20 — 3:2. Броссо — 1 (Вон), 58:46 — 3:3Победный буллит: Виталий ПоповВратари: Шикин — ДжурасикБроски: 40 (17+12+5+6) — 33 (8+15+8+2)Штраф: 10 — 16

    В 1-м матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» сыграет с «Амуром» 2 сентября, а «Куньлунь» — со «Спартаком» в тот же день.

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