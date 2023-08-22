Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин сосредоточен и голоден до побед

Главный тренеррассказал о разговоре с капитаном и лидером столичной команды

«Во всех разговорах, которые у меня были с ним, кажется, что он находится в отличном расположении духа. Он сосредоточен и голоден до побед. Всё, о чём он говорит, — это возвращение в плей-офф и новые победы, и что мы делаем, чтобы снова стать командой-претендентом.

В наших разговорах с ним я чувствую его энергию, волнение и энтузиазм. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним в этом году и встретится в тренировочном лагере», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне «Вашингтон» не попал в плей-офф НХЛ впервые с 2014 года. Овечкин провел 73 матча, забил 42 гола и сделал 33 голевые передачи.