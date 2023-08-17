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    Трямкин заявил, что клубы НХЛ проявляли к нему большой интерес

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист НХЛ
    Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин объяснил почему не получилось подписать контракт с клубом НХЛ этим летом.

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    «Сначала ситуация с НХЛ складывалась благополучно, ко мне был большой интерес, а потом все развернулось в другую сторону. Можно было еще ждать предложений, конечно, но я считаю, что за это время можно было найти общий знаменатель, если бы они действительно хотели видеть меня. Поэтому решил остаться в России.

    Односторонний контракт? Разговор шел только об одностороннем контракте. Интересовались клубы, которые претендуют на Кубок? Были предложения и с той, и с другой стороны.

    Позже мои ожидания от всех предложений развеялись, потому что, как многие говорят, их обещаниям верить нельзя. Диалоги с разными клубами были очень серьезные, я даже удивлен, что не удалось договориться», — сказал Трямкин СЭ.

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    • В прошлом сезоне Трямкин провел 71 матч за «Автомобилист» и набрал 11 (2+9) очков. Этим летом защитник подписал новый контракт с екатеринбургским клубом.

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