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    «Ак Барс» разгромил «Барыс» в рамках кубка Taneco

    «Ак Барс» — «Барыс»: счет матча 5:2, обзор голов

    Хоккей Ак Барс Барыс
    «Ак Барс» обыграл «Барыс» (5:2) в матче кубка Taneco.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Сначала казанцы забили 4 безответных гола. Отличились нападающие Станислав Галиев, Артём Лукоянов и Кирилл Семёнов, а также защитник Вячеслав Войнов.

    В самом начале 3-го периода «Барыс» забил 2 гола, дубль оформил нападающий команды Аркадий Шестаков.

    Последний гол в этом матче забил форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев. Итоговый результат — 5:2.

    Кубок Taneco.
    «Ак Барс» — «Барыс» 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).
    Голы: Галиев — 1 (Петров), 13:06 — 1:0. Войнов — 1 (бол. Галиев, Шипачев), 18:32 — 2:0. Лукоянов — 1 (Дыняк), 28:42 — 3:0. Семенов — 1 (мен. Петров, Лямкин), 41:03 — 4:0. Шестаков — 1 (бол. Скленичка), 41:57 — 4:1. Шестаков — 2 (бол. Барбер, Муратов), 42:56 — 4:2. Шипачев — 1 (Кагарлицкий, Евсеев), 43:35 — 5:2Вратари: Билялов — ПаскуалеБроски: 22 (11+4+7) — 21 (2+7+12)Штраф: 12 — 14

    В следующем матче «Ак Барс» сыграет 23 августа с «Ладой», а «Барыс» встретится 20 августа с «Локомотивом».

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