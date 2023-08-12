ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 17:01
    • «Арсенал» справился с «Ноттингем Форестом» на старте сезона АПЛ
  • 16:22
    • «Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 13:43
    • Стало известно, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна
  • 11:43
    • «ПСЖ» объявил о подписании Дембеле
  • 11:07
    • Официально: Гарри Кейн — игрок «Баварии»
    Все новости спорта

    Ковальчук высказался о возможном проведении своего прощального матча

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Легенда российского хоккея Илья Ковальчук отметил, что пока не намерен проводить свой прощальный матч.

    Илья Ковальчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Ковальчук

    «Прощальный матч? Таких идей нет. А то, что сделал Заря — очень круто. Отличный праздник, все прошло на высшем уровне. Когда такие люди отдают столько лет жизни хоккею, тем более одному клубу, то очень приятно, когда клуб помогает делать такие мероприятия. Видно, что Данис — один из лидеров не только в Казани, но и в Татарстане в целом. Правильно себя ведет вне льда и на льду. Поэтому его уважают и любят. Он — пример для подрастающего поколения», — цитирует Ковальчука «СЭ».

    40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.

    Ковальчук приостановил карьеру после сезона-2020/21.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Рубин» одержит первую победу в чемпионате?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Увезет ли «Реал» победу из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие