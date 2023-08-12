Ковальчук высказался о возможном проведении своего прощального матча

Легенда российского хоккеяотметил, что пока не намерен проводить свой прощальный матч.

«Прощальный матч? Таких идей нет. А то, что сделал Заря — очень круто. Отличный праздник, все прошло на высшем уровне. Когда такие люди отдают столько лет жизни хоккею, тем более одному клубу, то очень приятно, когда клуб помогает делать такие мероприятия. Видно, что Данис — один из лидеров не только в Казани, но и в Татарстане в целом. Правильно себя ведет вне льда и на льду. Поэтому его уважают и любят. Он — пример для подрастающего поколения», — цитирует Ковальчука «СЭ».

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли.

Ковальчук приостановил карьеру после сезона-2020/21.