2-й таймБёрнли — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Бёрнли» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 22:56
    • Абаскаль: Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях
  • 22:22
    • Самсонова обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 20:07
    • «Спартак» проиграл «Уралу» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Ак Барс» добыл волевую победу над «Локомотивом» на турнире в Казани

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Локомотив
    В матче предсезонного турнира в Казани «Ак Барс» в родных стенах переиграл «Локомотив» со счетом 4:2.

    «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс»

    Победу хозяевам принесли голы Галиева, который отметился двумя заброшенными шайбами, Семенова и Дыняка. Гости ответили на это голами Шалунова и Полунина.

    Кубок TANECO
    «Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Шалунов — 2 (Сергеев), 22:58 — 0:1. Галиев — 1 (бол., Яшкин, Войнов), 31:02 — 1:1. Полунин — 1 (Красковский), 41:02 — 1:2. Галиев — 2 (Яшкин, Шипачев), 43:47 — 2:2. Семенов — 3, 45:32 — 3:2. Дыняк — 1 (Кателевский, Ахтямов), 59:12 — 4:2Вратари: Ахтямов — Исаев
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
  • «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Помогут ли «Ницце» ее усиления?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Аль-Ахли» выдать уверенный старт?
  • «Аль-Ахли» — «Аль-Хазм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Акрон
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие