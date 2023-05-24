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    Кубок Стэнли. «Вегас» в третий раз обыграл «Даллас»

    В серии до четырех побед «рыцари» ведут со счетом 3-0

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    «Вегас»

    «Даллас» — «Вегас» 0:4

    В составе «Голден Найтс» шайбу забрасывали Джонатан Маршессо, Иван Барбашев, Уильям Каррьер и Алекс Пьетранжело. Барбашев в этой игре также отметился двумя передачами.

    Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов закончил встречу с показателем полезности «0», покинув площадку в первом периоде из-за травмы.

    НХЛ Плей-офф 1/2 финала Третий матч
    «Даллас» — «Вегас» — 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
    Голы: Маршессо — 7 (Айкел, Барбашев), 1:11 — 0:1. Барбашев — 5 (бол., Руа), 5:57 — 0:2. Каррье — 1 (Блюгерс, Колесар), 7:10 — 0:3. Пьетранджело — 1 (Барбашев, Руа), 28:28 — 0:4Голы: Эттингер (Уэджвуд, 7:10) — ХиллШтраф: 35-6Броски: 34 (11+9+14) — 16 (10+4+2)Счет серии: 0-3

    «Вегас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-0. Четвертый матч противостояния запланирован на 26 мая.

    «Даллас» — «Вегас» 0:4
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