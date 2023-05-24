Барбашев: Надо продолжать работать, продолжать давить

Нападающий «Вегаса»прокомментировал победу над «Далласом» (4:0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

«Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу. Это определенно придало нам сил. Потом соперник допустил ошибку и у нас было пять минут в большинстве, мы забросили еще одну шайбу, и дальше у нас все стало получаться.

Одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли? Надо продолжать работать, продолжать давить. Мы понимаем, что ведем в серии со счетом 3-0, но все зависит от нас и от того, как мы проведем следующий матч, который, думаю, будет тяжелым», — цитирует Барбашева NHL Network.

«Вегас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-0. Четвертый матч противостояния запланирован на 26 мая.