ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоРоберто Фирмино: настоящая легенда «Ливерпуля»
  • 10:05
    • Луис Энрике может возглавить «Наполи»
  • 09:44
    • Гвардиола: Не волнуйтесь, я останусь в «Ман Сити» на следующий сезон
    Все новости спорта

    Барбашев: Надо продолжать работать, продолжать давить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вегас Голден Найтс Даллас Старз
    Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Далласом» (4:0) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

    Иван Барбашев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Барбашев

    «Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу. Это определенно придало нам сил. Потом соперник допустил ошибку и у нас было пять минут в большинстве, мы забросили еще одну шайбу, и дальше у нас все стало получаться.

    Одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли? Надо продолжать работать, продолжать давить. Мы понимаем, что ведем в серии со счетом 3-0, но все зависит от нас и от того, как мы проведем следующий матч, который, думаю, будет тяжелым», — цитирует Барбашева NHL Network.

  • Барбашев признан второй звезда матча «Вегаса» с «Далласом»
  • Читайте по теме

    • «Вегас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-0. Четвертый матч противостояния запланирован на 26 мая.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Оставит ли «Манчестер Сити» шансы «Брайтону» на 5-е место?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Хардт
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аранго — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие