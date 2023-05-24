Барбашев: Надо продолжать работать, продолжать давить

Иван Барбашев Фото: globallookpress.com
«Сумасшедший матч. Мы отлично защищались, провели хорошую игру. Особенно важно, что мы быстро забросили первую шайбу. Это определенно придало нам сил. Потом соперник допустил ошибку и у нас было пять минут в большинстве, мы забросили еще одну шайбу, и дальше у нас все стало получаться.
Одна победа до выхода в финал Кубка Стэнли? Надо продолжать работать, продолжать давить. Мы понимаем, что ведем в серии со счетом 3-0, но все зависит от нас и от того, как мы проведем следующий матч, который, думаю, будет тяжелым», — цитирует Барбашева NHL Network.
«Вегас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-0. Четвертый матч противостояния запланирован на 26 мая.