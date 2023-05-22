Конец зажигательного «Сиэтла», убийственный старт «Флориды» в серии с «Каролиной», волевой «Вегас»

На прошлой неделе в Кубке Стэнли «Даллас» смял «Сиэтл» на пути к финалу Запада, «Флорида» дважды надломила «Каролину», а «Вегас» успешно начал серию у себя дома. О событиях минувшей семидневки говорим на LiveSport.Ru.

«Сиэтл» был сбит с дистанции

«Сиэтл» — «Даллас» Твиттер «Сиэтла»

Мимолетный роман «Сиэтла» с плей-офф Кубка Стэнли публично был разорван. Полуфинал конференции — нестыдный финиш для новичка без состава со встроенной функцией «киллер-мод». Его маршрут нашел финальную точку 16 мая. В седьмом матче серии «Кракен» уступил на территории «Далласа» с минимальным гандикапом — 1:2.

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В шести предыдущих встречах команды клали по 6+ голов в сумме, а тут всего три, да еще и без атомной игры впереди: 28:23 — таковой была статистика по броскам в створ. Для обоих клубов это стандартная история, а вот процент реализации сжался в холодной проруби. В седьмом матче нерв был другой, но ближе к финальной сирене интрига угасала на фоне безвольности «Сиэтла», который в лайв-режиме начал мириться с досрочным вылетом.

«Сиэтл» Твиттер «Сиэтла»

Первый гол фан-база «Американ Эйрлайнс Центра» увидела только на 15-й минуте второго периода. Очередную шайбу вонзил Роопе Хинтц, остающийся одним из местных героев, а на 12-й минуте третьих двадцати зрители в джерси «Старз» вновь дали шуму. «Даллас» положил второй гол.

В неожиданный, но значимый момент хедлайнером стал 20-летний Уайатт Джонстон. Единственная шайба «Кракена» при 0:2 влезла в ворота техасцев за 19 секунд до сирены. Дотерпеть в течение такого временного отрезка — челлендж начальной школы для команды Питера Дебура.

Победы «Флориды» размера “King Size”

«Флорида» — «Каролина» Твиттер «Флориды»

Легендарная серия с «Бостоном», разрывная кампания против «Торонто» и две подряд победы над «Каролиной» на старте финала Востока — это ли не моменты величия «Флориды», которая уверенно мчит к главной серии Кубка Стэнли? Кажется, на текущий розыгрыш плей-офф «Пантерз» припрятали гигантский резервуар с топливом. Иначе откуда силы? Знает только Пол Морис и его коучинг-стафф.

В этапах на вылет «Флорида» отбомбила шесть овертаймов. В каждом была добыта победа. Так случилось и в финале Востока, где «Харрикейнз» удалось завалить только за рамками основного временного регламента. Причем первый матч стал пьесой с неприлично затянутой развязкой, которую пришлось ждать до конца четвертого (нет, не опечатка) овертайма — 3:2 ОТ.

Сергей Бобровский Твиттер «Флориды»

Победный гол вонзил Мэттью Ткачук, переходом которого по-прежнему не могут нарадоваться в Санрайзе, но традиционно для плей-офф кампании «Пантерз» мы не имеем морального права умолчать об очередном крутом вечере Сергея Бобровского, который отразил 63 броска, пропустил при этом всего две шайбы и снова показал высокий процент спасений (96.92%).

Победой «Флориды» в овертайме сильнейшие амбассадоры Восточной конференции закрыли второй матч — 2:1 ОТ. Но на этот раз соперники переиграли чуть меньше двух минут лишнего времени. И снова палачом «Каролины» оказался Мэттью Ткачук, реализовавший большинство. То ли это сбой в матрице, то ли дежавю, но «Пантерз» добились второй победы в матче, в котором проигрывали. В родной Санрайз они десантируются при 2:0 на очевидном ментальном подъеме.

«Вегас» сорвал двойной куш в Неваде

«Вегас» Твиттер «Вегаса»

Сильнейший по итогам регулярки клуб Западной конференции продолжает демонстрировать свою боеготовность. В серии с «Далласом» команда Брюса Кэссиди наткнулась на проблемы по ходу обоих матчей, но до этого момента успешно их щелкала. По итогам двух встреч «Вегас» впереди — 2:0.

В первом матче на «Ти-Мобайл Арене» соперники устроили рок-концерт с шестью голами в основное время и победой «Голден Найтс» в овертайме — 4:3 ОТ. При этом «Вегас» пропустил первым. За минуту с небольшим до конца стартовых двадцати забил Джейсон Робертсон.

Марк Стоун Твиттер «Вегаса»

Во втором периоде Уильям Карлссон аннулировал фору «Далласа», а в третьем команды дважды врезали друг другу очередными результативными пинками. Теперь на передний план выскакивал «Вегас». Так, Карлссон положил вторую шайбу, пользу которой перекрыл Роопе Хинтц, а на гол Тедди Блюгера за 2 минуты до финальной сирены ответил Джейми Бенн. В овертайме «Голден Найтс» уложились за минуту и 35 секунд. Победную шайбу ввалил Бретт Хауден.

В похожем ритме команды отыграли встречу 21 мая. В ней тоже был овертайм и камбэк «Вегаса» в основное время — 3:2 ОТ. При этом во втором заходе на «Ти-Мобайл Арене» «Даллас» выигрывал 2:1 до 17-й минуты третьего периода.

Но, зная места, откуда может быть нанесен разрушительный удар, «Даллас» все равно не смог защититься от Джонатана Маршессо, который за 2.5 минуты до конца игры восстановил ничейный результат. В овертайме «Голден Найтс» снова потратили минимум времени. Чуть больше минуты хватило Чандлеру Стивенсону, чтобы воткнуть победный гол.