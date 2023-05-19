Сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана по буллитам переиграла команду Словакии со счетом 4:3.

Победный бросок в серии буллитов у Казахстана исполнил Никита Михайлис.

ЧМ-2023. Группа B Казахстан — Словакия — 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Кох — 1 (Гривик), 14:58 — 0:1. Старченко — 1 (Рымарев, Данияр), 21:03 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Старченко), 24:50 — 2:1. Рымарев — 1 (бол., Михайлис, Старченко), 25:22 — 3:1. Паник — 1 (Гривик, Кох), 48:33 — 3:2. Регенда — 2 (Гривик, Иван), 56:58 — 3:3Победный буллит: РымаревВратари: Шутов — ГлавайШтраф: 8 — 8Броски: 25 (8+10+4+3) — 51 (15+19+15+2)

Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице группы В. У Словакии пять пунктов и пятая строчка.