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    Сборная Казахстана по буллитам обыграла Словакию на чемпионате мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Казахстана Сборная Словакии
    В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана по буллитам переиграла команду Словакии со счетом 4:3.

    сборная Словакии
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    сборная Словакии

    Победный бросок в серии буллитов у Казахстана исполнил Никита Михайлис.

    ЧМ-2023. Группа B
    Казахстан — Словакия — 4:3 Б (0:1, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Кох — 1 (Гривик), 14:58 — 0:1. Старченко — 1 (Рымарев, Данияр), 21:03 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Старченко), 24:50 — 2:1. Рымарев — 1 (бол., Михайлис, Старченко), 25:22 — 3:1. Паник — 1 (Гривик, Кох), 48:33 — 3:2. Регенда — 2 (Гривик, Иван), 56:58 — 3:3Победный буллит: РымаревВратари: Шутов — ГлавайШтраф: 8 — 8Броски: 25 (8+10+4+3) — 51 (15+19+15+2)

    Таким образом, сборная Казахстана набрала четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице группы В. У Словакии пять пунктов и пятая строчка.

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