Будущее Якупова в «Авангарде» пока под вопросом

Нападающийрассказал о своем будущем в этом межсезонье. Форвард провел прошлый сезон в, а сейчас является неограниченно свободным агентом.

«Останусь ли я на следующий сезон в "Авангарде", пока под вопросом. Мной интересуются два клуба? Да, есть два клуба.

В "Авангарде" хотел бы остаться, меня всё устраивало. Мне там нравилось. Когда ты знаешь команду, клуб, где бы ты ни был, тебе ничего не хочется менять. Пока у меня нет понимания, чего они хотят и кого хотят подписать.

Когда будет известно, где продолжу карьеру? Да хоть сейчас: сяду в машину, наберу. В любой момент может всё случиться, я открыт для звонков. У меня есть человек, который разговаривает с командами, с людьми.

Не буду врать, если будет предложение, которое будет устраивать, то я подпишу», — цитирует Якупова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Якупов стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда». В прошедшем сезоне игрок провел 16 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф Якупов сыграл 14 встреч, забил один гол и сделал 2 голевые передачи.