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    Дебур прокомментировал победу над «Сиэтлом»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Даллас Старз Сиэтл Кракен
    Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвел итоги победного поединка над «Сиэтлом» (2:1) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

    Питер Дебур
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    Питер Дебур

    «Звезды» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Западной конференции, в котором встретится с «Вегасом».

    «Это была наша лучшая командная игра в плей-офф. Я знал, что команда так отреагирует после поражения 3:6 в шестой игре. Как команда они меня не разочаровали.

    "Вегас"? Там есть что распаковывать. Я думаю, мы просто насладимся сегодняшним вечером и поговорим об этом в будущем», — приводит слова Дебура сайт НХЛ.

    Дебур — единственный тренер в истории НХЛ, которому четыре раза удалось дойти до полуфинала плей-офф НХЛ в первом же сезоне работы с командой.

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