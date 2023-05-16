Дебур прокомментировал победу над «Сиэтлом»

Главный тренер «Далласа»подвел итоги победного поединка над «Сиэтлом» (2:1) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Звезды» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Западной конференции, в котором встретится с «Вегасом».

«Это была наша лучшая командная игра в плей-офф. Я знал, что команда так отреагирует после поражения 3:6 в шестой игре. Как команда они меня не разочаровали.

"Вегас"? Там есть что распаковывать. Я думаю, мы просто насладимся сегодняшним вечером и поговорим об этом в будущем», — приводит слова Дебура сайт НХЛ.

Дебур — единственный тренер в истории НХЛ, которому четыре раза удалось дойти до полуфинала плей-офф НХЛ в первом же сезоне работы с командой.