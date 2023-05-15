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    Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел в финал конференции

    На полуфинальной стадии Кубка Стэнли «Голден Найтс» предстоит встреча с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас»

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    «Эдмонтон» — «Вегас»
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    «Эдмонтон» — «Вегас»

    «Эдмонтон» — «Вегас» 2:5

    В составе победителей хет-трик оформил Джонатан Маршессо, также отличились Райлли Смит и Вильям Карлссон, поразивший пустые ворота. На счету российского нападающего Ивана Барбашева ассистентский дубль.

    У «Эдмонтона» забивали Коннор Макдэвид и Уоррен Фегеле. Форвард Клим Костин завершил матч без набранных очков.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
    Голы: Смит — 2, 0:24 — 0:1. Макдэвид — 8 (Кулак, Кейн), 0:55 — 1:1. Фогеле — 2 (Райан, Маклеод), 2:43 — 2:1. Маршессо — 3 (Барбашев, Теодор), 24:26 — 2:2. Маршессо — 4 (Мартинес, Барбашев), 27:44 — 2:3. Маршессо — 5 (Пьетранджело, Айкел), 38:36 — 2:4. Карлссон — 5 (п.в., Руа), 59:21 — 2:5Вратари: Скиннер (Кэмпбелл, 40:00, 56:25 — 59:21) — ХиллШтраф: 4-4Броски: 41 (15+13+13) — 22 (7+10+5)Счет серии: 2-4

    «Вегас» победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Западной конференции. «Голден Найтс» предстоит встреча с победителем матча «Сиэтл» — «Даллас».

    «Эдмонтон» — «Вегас» 2:5
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