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    Овечкин: Купил бы майку с фамилией Макдэвида

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз Эдмонтон Ойлерз
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что купил бы игровую майку лидера «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Ранее стало известно, что джерси с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми во время регулярного чемпионата в сезоне-2022/2023.

    «Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности.

    Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат "Барселоны". Когда там играли Ривалдо, братья Де Буры — все майки, которые там висели...

    Я попросил папу — царство ему небесное — купить. Он такой: "Саш, ну это же дорого". Я такой: Пап, ну это же "Барселона".

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    • Нужно выбрать одну джерси из действующих игроков? Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида.

    Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная — 120-140», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

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