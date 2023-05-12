Овечкин: Купил бы майку с фамилией Макдэвида

Капитан «Вашингтона»признался, что купил бы игровую майку лидера «Эдмонтона»

Ранее стало известно, что джерси с фамилией Овечкина стали самыми продаваемыми во время регулярного чемпионата в сезоне-2022/2023.

«Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности.

Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат "Барселоны". Когда там играли Ривалдо, братья Де Буры — все майки, которые там висели...

Я попросил папу — царство ему небесное — купить. Он такой: "Саш, ну это же дорого". Я такой: Пап, ну это же "Барселона".

Нужно выбрать одну джерси из действующих игроков? Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида.

Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная — 120-140», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».