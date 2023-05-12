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    Кубок Стэнли. «Каролина» выбила «Нью-Джерси», «Даллас» победил «Сиэтл» и повел в серии

    Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 12 мая

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    «Каролина»

    «Каролина» — «Нью-Джерси» 3:2 ОТ

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейккоб Славин, Брент Бернс и Йеспер Фаст, отличившийся в овертайме. У «Нью-Джерси» забивали Доусон Мерсер и Тимо Майер.

    Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников (травма, выбыл до конца сезона) и Петр Кочетков (не попал в заявку) участия в этой встрече не принимали.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Пятый матч
    «Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Мерсер — 3 (Майер, Маклеод), 15:06 — 0:1. Слэвин — 2 (Мартинук), 20:50 — 1:1. Майер — 2 (бол., Хэмилтон, Д. Хьюз), 27:15 — 1:2. Бернс — 2, 39:22 — 2:2. Фаст — 5 (бол., Котканиеми, Гостисбеер), 67:09 — 3:2Вратари: Андерсен (67:09) — Шмид (27:00 — 27:07, 67:09)Штраф: 2-4Броски: 39 (8+12+11+8) — 29 (7+14+5+3)Счет в серии: 4-1

    «Каролина» выиграла серию со счетом 4-1 и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния «Флорида» — «Торонто».

    «Каролина» — «Нью-Джерси» 3:2 ОТ

    «Даллас» — «Сиэтл» 5:2

    В составе победителей дубль оформил Роопе Хинц, также заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон, Джо Павелски и Радек Факса. Российский нападающий Евгений Дадонов сыграл 13 минут и заработал показатель полезности «+1».

    У «Кракен» забивали Адам Ларссон и Джаред Макканн.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Пятый матч
    «Даллас» — «Сиэтл» — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Джонстон — 3 (Бенн), 3:57 — 1:0. Хинтц — 7 (Харли, Робертсон), 5:35 — 2:0. Павелски — 7 (Робертсон, Хинтц), 20:35 — 3:0. Ларссон — 2 (Эберле, Картье), 21:59 — 3:1. Маккэн — 1 (Гурд, Танев), 27:30 — 3:2. Хинтц — 8 (Павелски, Робертсон), 51:20 — 4:2. Факса — 1 (п.в.), 56:43 — 5:2Вратари: Эттингер — Грубауэр (56:23 — 56:43)Штраф: 4-4Броски: 21 (5+12+4) — 31 (14+7+10)Счет в серии: 3-2

    «Даллас» в серии до четырех побед ведет со счетом 3-2. Следующий матч противостояния запланирован на 14 мая.

    «Даллас» — «Сиэтл» 5:2
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