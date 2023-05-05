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    «Россия 25» уверенно обыграла Казахстан в рамках «Qazaqstan Hockey Open»

    Казахстан — «Россия 25»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Казахстана
    «Россия 25» обыграла Казахстан (3:0) в рамках турнира «Qazaqstan Hockey Open».

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    Сборная России

    Первый гол забили во втором периоде. Большинство своей команды реализовал нападающий «России 25» Николай Поляков.

    В третьем периоде «Россия 25» удвоила свое преимущество. Дубль оформил форвард команды Николай Поляков.

    Точку в этом матче поставил нападающий «России 25» Марат Хайруллин, забив 3-й гол своей команды.

    Qazaqstan Hockey Open.
    Казахстан — «Россия 25» 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
    Голы: Поляков — 1 (бол. Карпухин, Федотов), 28:07 — 0:1. Поляков — 2 (Зыков), 48:01 — 0:2. Хайруллин — 1 (Зыков, Порядин), 55:50 — 0:3Вратари: Шутов — СеребряковШтраф: 4 — 6

    Следующий матч «Россия 25» проведет 6 мая против сборной Беларуси в 14:00 мск.

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