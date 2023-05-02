Главный тренер «Рейнджерс» высказался о поражении от «Нью-Джерси»

Главный тренер «Рейнджерс»прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» (0:4) в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Таким образом «дьяволы» выиграли серию у «синерубашечников» со счетом 4-3 и вышли во второй раунд плей-офф.

«Было бы здорово забить хотя бы один... но я не могу сваливать все на игру в большинстве.

У нас были возможности, были шансы, но, когда ты не забиваешь ни одного гола в игре, у тебя нет шансов на победу, очевидно», — цитирует Галлана сайт НХЛ.

В полуфинале Восточной конференции «Нью-Джерси» встретится с «Каролиной», которая переиграла «Айлендерс» (4-2).