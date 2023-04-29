Светлаков прокомментировал победу ЦСКА в 7-м матче финальной серии с «Ак Барсом»

Нападающийоценил игру команды в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с(4:3 в серии).

«Пока нет эмоций. Сейчас прочувствуем все в раздевалке. Есть осознание, что уже завтра отпуск. Нам было неважно, где выигрывать: дома или в гостях. Тем более, нас столько болельщиков поддерживали и в Казани, и в Москве.

Каждая победа памятная. Эта далась таким большим количеством матчей. Было много семиматчевых серий. У нас сегодня не было времени на адаптацию. Надо было сразу входить в матч.

Соперник в каждой игре трепал нам нервы. Не было игр, в которых было по-другому», — сказал Светлаков СЭ.

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина второй раз подряд. Команда выигрывала в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:1, но упустила преимущество. В седьмом матче ЦСКА одержал победу в Казани (3:2).