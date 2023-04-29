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    Светлаков прокомментировал победу ЦСКА в 7-м матче финальной серии с «Ак Барсом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА Ак Барс
    Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков оценил игру команды в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:3 в серии).

    Андрей Светлаков
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    Андрей Светлаков

    «Пока нет эмоций. Сейчас прочувствуем все в раздевалке. Есть осознание, что уже завтра отпуск. Нам было неважно, где выигрывать: дома или в гостях. Тем более, нас столько болельщиков поддерживали и в Казани, и в Москве.

    Каждая победа памятная. Эта далась таким большим количеством матчей. Было много семиматчевых серий. У нас сегодня не было времени на адаптацию. Надо было сразу входить в матч.

    Соперник в каждой игре трепал нам нервы. Не было игр, в которых было по-другому», — сказал Светлаков СЭ.

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