Каменский о победе «Ак Барса»: Кто кого обхитрит, тот и выиграет

Советник председателя наблюдательного советавысказался о победев первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина над(4:1).

«Игра получилась красивой и бурной. Было много моментов и столкновений. Хорошая игра для зрителей и болельщиков — наверняка все с удовольствием смотрели.

Гол Галиева? Это заслуга всей команды и, конечно же, тренерского штаба. Игра из этого и складывается: кто кого обхитрит и допустит меньше ошибок, тот и выиграет.

На сегодняшний день "Ак Барс" забил больше голов, хотя у ЦСКА тоже были моменты. Если бы они их забили, то игра могла бы перевернуться в другую сторону. Но тем и интересен хоккей», — сказал Каменский Чемпионату.

Следующий матч финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани.