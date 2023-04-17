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    • «Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Кубка Гагарина в матче с ЦСКА
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    Каменский о победе «Ак Барса»: Кто кого обхитрит, тот и выиграет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский высказался о победе «Ак Барса» в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина над ЦСКА (4:1).

    Сергей Федоров и Валерий Каменский
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    Сергей Федоров и Валерий Каменский

    «Игра получилась красивой и бурной. Было много моментов и столкновений. Хорошая игра для зрителей и болельщиков — наверняка все с удовольствием смотрели.

    Гол Галиева? Это заслуга всей команды и, конечно же, тренерского штаба. Игра из этого и складывается: кто кого обхитрит и допустит меньше ошибок, тот и выиграет.

    На сегодняшний день "Ак Барс" забил больше голов, хотя у ЦСКА тоже были моменты. Если бы они их забили, то игра могла бы перевернуться в другую сторону. Но тем и интересен хоккей», — сказал Каменский Чемпионату.

  • «Ак Барс» выиграл первый матч серии финала Кубка Гагарина в матче с ЦСКА
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