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    Третьяк: Качество реализации моментов у ЦСКА выше, чем у СКА

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    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил противостояние ЦСКА и СКА в полуфинале Кубка Гагарина.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «У СКА молодая команда, амбициозная, выигравшая регулярный чемпионат, перспективные игроки, имеющие большое желание побеждать. Им не хватает опыта, хотя недавно в Санкт-Петербурге они перебросали ЦСКА раза в два, а результативности нет. У СКА нет таких мастеров, олимпийских чемпионов, а опыт все же сказывается.

    Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Много игроков у команды стали чемпионами, потому что в плей-офф совсем другие игры. Хотя в СКА тоже хорошую игру показывали, если бы реализовали столько своих моментов, то результат был бы другим. Но большую роль играло мастерство», — сказал Третьяк в комментарии ТАСС.

    Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

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