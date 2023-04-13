Третьяк: Качество реализации моментов у ЦСКА выше, чем у СКА

Президент Федерации хоккея Россииоценил противостояниев полуфинале Кубка Гагарина.

«У СКА молодая команда, амбициозная, выигравшая регулярный чемпионат, перспективные игроки, имеющие большое желание побеждать. Им не хватает опыта, хотя недавно в Санкт-Петербурге они перебросали ЦСКА раза в два, а результативности нет. У СКА нет таких мастеров, олимпийских чемпионов, а опыт все же сказывается.

Качество реализации моментов у ЦСКА выше. Много игроков у команды стали чемпионами, потому что в плей-офф совсем другие игры. Хотя в СКА тоже хорошую игру показывали, если бы реализовали столько своих моментов, то результат был бы другим. Но большую роль играло мастерство», — сказал Третьяк в комментарии ТАСС.

Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».