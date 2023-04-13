Есмантович о будущем Федорова в ЦСКА: Все решает совет директоров

Президентвысказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды

«Заканчивается действующий контракт Сергея Федорова? Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА — у наблюдательного совета. Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров.

Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров — наблюдательный совет. Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, — и только после этого будет принято решение.

Что жду от финала с "Ак Барсом"? Ждём бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.

Фактор Радулова? Какой тут фактор… Фактор Шипачёва, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить. У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в "Ак Барсе", это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем», — передает слова Есмантовича Чемпионат.

Напомним, что ЦСКА выиграл серию со СКА в финале Западной конференции со счетом 4:2. В финале Кубка Гагарина армейцы встретятся с «Ак Барсом». Первая игра пройдет в Казани.