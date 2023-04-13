ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Есмантович о будущем Федорова в ЦСКА: Все решает совет директоров

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Заканчивается действующий контракт Сергея Федорова? Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА — у наблюдательного совета. Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров.

    Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров — наблюдательный совет. Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, — и только после этого будет принято решение.

    Что жду от финала с "Ак Барсом"? Ждём бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.

    Фактор Радулова? Какой тут фактор… Фактор Шипачёва, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить. У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в "Ак Барсе", это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем», — передает слова Есмантовича Чемпионат.

  • Провел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
  • КХЛ: обзор двух матчей недели
  • Сегодня

    • Напомним, что ЦСКА выиграл серию со СКА в финале Западной конференции со счетом 4:2. В финале Кубка Гагарина армейцы встретятся с «Ак Барсом». Первая игра пройдет в Казани.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Старая Сеньора» начнет без прелюдий
  • «Ювентус» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие