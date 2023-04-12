Федоров: До полуночи порадуемся, а дальше — новый рабочий день

Сергей Федоров Фото: globallookpress.com
«Огромная работа, огромное самопожертвование, это воля, характер — на команду. Много вещей, которые важны. Мы вышли в финал, мы добились этого, дальше — рутина. До полуночи порадуемся, а дальше — новый рабочий день.
Все быстрые шайбы всегда помогают, сбивают ритм сопернику.
"Ак Барс"? Мобильная, мастеровитая команда, хорошо обороняется», — отметил Федоров в эфире КХЛ ТВ.
Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».