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    Федоров: До полуночи порадуемся, а дальше — новый рабочий день

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал итог шестого матча серии полуфинала Кубка Гагарина против СКА (3:0).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Огромная работа, огромное самопожертвование, это воля, характер — на команду. Много вещей, которые важны. Мы вышли в финал, мы добились этого, дальше — рутина. До полуночи порадуемся, а дальше — новый рабочий день.

    Все быстрые шайбы всегда помогают, сбивают ритм сопернику.

    "Ак Барс"? Мобильная, мастеровитая команда, хорошо обороняется», — отметил Федоров в эфире КХЛ ТВ.

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    • Таким образом, ЦСКА победил в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

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