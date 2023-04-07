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    Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сент-Луиса» за поддержку

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко высказался о поддержке болельщиков «Сент-Луиса».

    Владимир Тарасенко в «Сент-Луисе»
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    Владимир Тарасенко в «Сент-Луисе»

    «Это был очень эмоциональный момент для меня. Спасибо всему сообществу фанатов. Я не обсуждал обмен, но болельщики поддерживали нас самым невероятным образом на протяжении всех 11 лет.

    Я люблю фанатов "Сент-Луиса", они очень тепло относились ко мне и моей семье. Спасибо им за это. У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствовал. Просто спасибо им», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

    «Рейнджеры» проиграли поединок со счетом 2:3 ОТ. Тарасенко забил гол и отдал результативную передачу.

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