Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сент-Луиса» за поддержку

Нападающий «Рейнджерс»высказался о поддержке болельщиков «Сент-Луиса».

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Спасибо всему сообществу фанатов. Я не обсуждал обмен, но болельщики поддерживали нас самым невероятным образом на протяжении всех 11 лет.

Я люблю фанатов "Сент-Луиса", они очень тепло относились ко мне и моей семье. Спасибо им за это. У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствовал. Просто спасибо им», — цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

«Рейнджеры» проиграли поединок со счетом 2:3 ОТ. Тарасенко забил гол и отдал результативную передачу.