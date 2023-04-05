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    Защитник ЦСКА Макаров высказался о своем дебюте в плей-офф КХЛ

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    Защитник ЦСКА Николай Макаров рассказал об адаптации в первом в его карьере плей-офф КХЛ.

    Николай Макаров
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    Николай Макаров

    «Как проходит адаптация в первом плей-офф в карьере в КХЛ? Нужно добавлять в уверенности, всегда есть к чему стремиться. Рад, что доверяют игровое время. Спасибо всему тренерскому штабу. Стараюсь выкладываться на все 200%.

    Рабочий ли счёт 1-1 перед домашними играми? Конечно, дома и стены помогают, свои болельщики. Постараемся отдать все силы, порадовать публику. Нужно забрать домашние игры», — сказал Макаров в интервью пресс-службе клуба.

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    В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Макаров провел 16 матчей и отличился двумя результативными передачами.

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