Защитник ЦСКА Макаров высказался о своем дебюте в плей-офф КХЛ

Защитникрассказал об адаптации в первом в его карьере плей-офф КХЛ.

«Как проходит адаптация в первом плей-офф в карьере в КХЛ? Нужно добавлять в уверенности, всегда есть к чему стремиться. Рад, что доверяют игровое время. Спасибо всему тренерскому штабу. Стараюсь выкладываться на все 200%.

Рабочий ли счёт 1-1 перед домашними играми? Конечно, дома и стены помогают, свои болельщики. Постараемся отдать все силы, порадовать публику. Нужно забрать домашние игры», — сказал Макаров в интервью пресс-службе клуба.

Третий матч серии финала Западной конференции СКА — ЦСКА пройдет 6 апреля в Москве. Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.

В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Макаров провел 16 матчей и отличился двумя результативными передачами.