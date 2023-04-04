СКА победил ЦСКА и сравнял счет в серии

Победа команды из Санкт-Петербурга получилась волевой. На гол Андрея Светлакова хозяева ответили точными бросками Валентина Зыкова и Михаила Воробьева.
КХЛ. Финал Западной конференции
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Светлаков — 2 (Слепышев, Дитц), 16:17 — 0:1. Зыков — 1 (бол., Ожиганов, Жафяров), 34:31 — 1:1. Воробьев — 3 (Никишин, Хайруллин), 48:39 — 2:1Вратари: Николаев — Рейдеборн (59:12)Броски: 30 (7+8+15) — 27 (7+7+13)Штраф: 8 — 12
Таким образом, СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1.