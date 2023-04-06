В третьем матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Со старта серии ожидалась упорная рубка лютых врагов, но при этом с преимуществом Питера, который имел дополнительное время для отдыха. Несмотря на расклады на предматчевых планерках, москвичи возвращаются домой при равенстве — 1:1.

Победы ЦСКА удалось добиться в первой встрече. Случилось это в третьем по хронологии овертайме — 3:2 ОТ. Суммарно команды откатали чуть больше 102 минут. Это вторая по продолжительности игра «армейских» соперников в Кубке Гагарина.

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В лайв-режиме первого матча ЦСКА оформил быстрое лидерство, но срезал второй период, из-за чего пришлось включать камбэк-режим в третьих двадцати. В овертайм игру перевел Владислав Каменев, а победную шайбу ввинтил Никита Нестеров.

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Во второй встрече в «Ледовом» команда Сергея Федорова уступила — 1:2. По ходу матча ЦСКА снова вырвался в лидеры благодаря шайбе Андрея Светлакова, но дальше игрой рулил Питер. За весь матч москвичи нанесли 27 бросков в створ, а Адам Рейдеборн совершил 28 сэйвов (93.33%).

СКА

Учитывая мощно проведенный полуфинал Запада, дополнительные дни отдыха и трудные серии москвичей, СКА нес знамя фаворита пары. Однако в дебюте финала конференции Питер проиграл — 2:3 ОТ.

В стартовой встрече в «Ледовом» СКА получил первый страйк на временном отрезке 1:04, но во втором периоде голы Святослава Гребенщикова и Александра Никишина сделали хозяев волевыми лидерами.

Команда Романа Ротенберга была близка к тому, чтобы избежать ничьей. Второй гол в свои ворота она получила за 2 минуты до финальной сирены. Дальше все известно: два плотных овертайма и влет в третьем.

С неприятностями СКА столкнулся и в лайве второй игры. На 16-й минуте он уступал 0:1. Спасать Питер кинулись Валентин Зыков и Михаил Воробьев — 2:1. За три периода парни Ротенберга нанесли 30 ударов в створ. Реализация составила скромные 6.67%.

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 2.34, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.96.

Прогноз

В тяжелой для себя ситуации СКА переломил ход предыдущей встречи и мог оформлять разгром, но перфоманс Рейдеборна помог москвичам избежать проигрыша по-крупному.

В столице команда Романа Ротенберга обязательно постарается удвоить успех , подкрутив реализацию на уровень выше. На своем льду ЦСКА будет еще опаснее, но Питер это понимает. Кажется, у СКА хватит сил, чтобы подрезать еще одну победу.

Ставка

В гостях хоккеисты Ротенберга еще внимательнее отыграют в защите, за счет чего им удастся вывезти первый гостевой матч. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой 0 за 2.15.

В очередной раз Питер, реализуя свои моменты, аннулирует максимальное количество панчей хозяев. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2 за 2.48.