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    За успехом в домашней игре проследует победа СКА в столице

    ЦСКА — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — СКА
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    СКА — ЦСКА. Первый матч серии
    В третьем матче серии финала Запада ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 06 Апреля 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    ЦСКА

    Со старта серии ожидалась упорная рубка лютых врагов, но при этом с преимуществом Питера, который имел дополнительное время для отдыха. Несмотря на расклады на предматчевых планерках, москвичи возвращаются домой при равенстве — 1:1.

    Победы ЦСКА удалось добиться в первой встрече. Случилось это в третьем по хронологии овертайме — 3:2 ОТ. Суммарно команды откатали чуть больше 102 минут. Это вторая по продолжительности игра «армейских» соперников в Кубке Гагарина.

    Коэффициенты матча ЦСКА — СКА

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    В лайв-режиме первого матча ЦСКА оформил быстрое лидерство, но срезал второй период, из-за чего пришлось включать камбэк-режим в третьих двадцати. В овертайм игру перевел Владислав Каменев, а победную шайбу ввинтил Никита Нестеров.

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    Во второй встрече в «Ледовом» команда Сергея Федорова уступила — 1:2. По ходу матча ЦСКА снова вырвался в лидеры благодаря шайбе Андрея Светлакова, но дальше игрой рулил Питер. За весь матч москвичи нанесли 27 бросков в створ, а Адам Рейдеборн совершил 28 сэйвов (93.33%).

    СКА

    Учитывая мощно проведенный полуфинал Запада, дополнительные дни отдыха и трудные серии москвичей, СКА нес знамя фаворита пары. Однако в дебюте финала конференции Питер проиграл — 2:3 ОТ.

    В стартовой встрече в «Ледовом» СКА получил первый страйк на временном отрезке 1:04, но во втором периоде голы Святослава Гребенщикова и Александра Никишина сделали хозяев волевыми лидерами.

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  • 03/04/2023

    • Команда Романа Ротенберга была близка к тому, чтобы избежать ничьей. Второй гол в свои ворота она получила за 2 минуты до финальной сирены. Дальше все известно: два плотных овертайма и влет в третьем.

    С неприятностями СКА столкнулся и в лайве второй игры. На 16-й минуте он уступал 0:1. Спасать Питер кинулись Валентин Зыков и Михаил Воробьев — 2:1. За три периода парни Ротенберга нанесли 30 ударов в створ. Реализация составила скромные 6.67%.

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры выгружают коэффициент 2.34, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.96.

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    Прогноз

    В тяжелой для себя ситуации СКА переломил ход предыдущей встречи и мог оформлять разгром, но перфоманс Рейдеборна помог москвичам избежать проигрыша по-крупному.

    В столице команда Романа Ротенберга обязательно постарается удвоить успех, подкрутив реализацию на уровень выше. На своем льду ЦСКА будет еще опаснее, но Питер это понимает. Кажется, у СКА хватит сил, чтобы подрезать еще одну победу.

    Ставка

    В гостях хоккеисты Ротенберга еще внимательнее отыграют в защите, за счет чего им удастся вывезти первый гостевой матч. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой 0 за 2.15.

    В очередной раз Питер, реализуя свои моменты, аннулирует максимальное количество панчей хозяев. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2 за 2.48.

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    ЦСКА — СКА: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на хоккей. За успехом в домашней игре проследует победа СКА в столице
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