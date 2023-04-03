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    Квартальнов может возглавить минское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск КХЛ
    Дмитрий Квартальнов может стать новым главным тренером минского «Динамо». Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

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    «Я слышал, что Квартальнов вот-вот возглавит минское "Динамо". Может быть, они ждут первого мая. Может быть, еще чего-нибудь ждут.

    Может быть, договариваются с его сыном, а у него теперь агент — сын. И это проблема серьезная о зарплате.

    Всем известно, что Квартальнов просит 60 [миллионов рублей], которые ему многие клубы не собираются платить», — сказал Шевченко в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Ранее сообщалось, что пост главного тренера минского «Динамо» может занять Александр Андриевский.

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