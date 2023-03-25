Филадельфия победила Детройт

Третья победа подряд для «Флайерз» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по шайбе забросили Киффер Беллоуз, Скотт Лоутон и Тайсон Форстер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Детройт» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Беллоуз — 3 (Типпетт, Лотон), 30:10 — 1:0. Лотон — 19 (Ристолайнен), 39:24 — 2:0. Форстер — 3 (п.в., Фараби, Кэйтс), 58:41 — 3:0Вратари: Харт — Неделькович (56:30 — 58:41)Штраф: 14 — 6Броски: 22 (6+8+8) — 29 (8+8+13)
За 72 матча «Филадельфия» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Детройт» с 71 баллом занимает 13-ю строчку.