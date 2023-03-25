ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельИдеальная замена. «Бавария» не ошиблась, сменив Нагельсмана на Тухеля
  • 22:01
    • Самсонова вылетела из турнира в Майами
  • 21:52
    • Турция добыла волевую победу над Арменией
  • 19:20
    • «Локомотив» переиграл ЦСКА и сократил отставание в серии
  • 21:53
    • Швейцария разгромила Белоруссию в отборе на Евро-2024
  • 19:11
    • Ремейк Resident Evil 4 показал лучший во франшизе запуск в Steam
    Все новости спорта

    Филадельфия победила Детройт

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз Филадельфия Флайерз
    «Филадельфия» со счетом 3:0 разгромила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Третья победа подряд для «Флайерз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Третья победа подряд для «Флайерз»

    В составе победителей по шайбе забросили Киффер Беллоуз, Скотт Лоутон и Тайсон Форстер.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Детройт» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Беллоуз — 3 (Типпетт, Лотон), 30:10 — 1:0. Лотон — 19 (Ристолайнен), 39:24 — 2:0. Форстер — 3 (п.в., Фараби, Кэйтс), 58:41 — 3:0Вратари: Харт — Неделькович (56:30 — 58:41)Штраф: 14 — 6Броски: 22 (6+8+8) — 29 (8+8+13)

    За 72 матча «Филадельфия» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Детройт» с 71 баллом занимает 13-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ирак заставит сборную России искать нового тренера
  • Россия — Ирак. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • Увезет ли Дания победу из Казахстана?
  • Казахстан — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Англия и Украина обменяются голами
  • Англия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Россия — Ирак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Англия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Синнер — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие