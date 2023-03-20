Панюков о поражении «Ак Барса»: Нам не удалось реализовать свои моменты

Нападающийпрокомментировал поражение своей команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с(0:1 ОТ).

«Чего сегодня не хватило для победы? Не хватило хладнокровия, спокойствия при завершении. Не хватило точного броска, может, где-то надо было сыграть на паузе.

Считаю, мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить. Необходимо гнуть свою линию в следующем матче, реализовывать моменты.

Согласен ли, что сегодня значительную работу проделали вратари? Конечно, каждый настраивается на эти матчи, выкладывается по полной.

Чем сегодняшний матч отличался от встреч в Казани? Особых отличий не было, просто в Казани нам удалось реализовать свои моменты, а здесь — нет. Отсюда такой результат», — приводит слова Панюкова официальный сайт «Ак Барса».

После этого матча «Адмирал» сократил отставание в серии (1:2). Следующий матч пройдет 22 марта во Владивостоке.