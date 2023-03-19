Макдэвид установил уникальный рекорд

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 6:4.

Нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя ассистами. Это был 20-й матч в нынешнем сезоне, в котором канадец набрал минимум три очка.

Таким образом, Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке, став первым игроком лиги в этом столетии с подобным достижением.

Последними хоккеистами, кому удалось провести 20+ матчей с 3+ очками в регулярном чемпионате НХЛ были канадец Марио Лемье (29 матчей в сезоне-1995/1996) и чех Яромир Ягр (25 матчей в том же сезоне).

Всего в нынешнем сезоне Макдэвид провёл 70 матчей и набрал 134 очка за результативность — забросил 58 шайб и стал автором 76 результативных передач.