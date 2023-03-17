ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи»
  • 19:32
    • «Авангард» в овертайме одолел «Магнитку»
  • 17:45
    • Официально: сборная России сыграет с Ираном
    Все новости спорта

    Кравец: Благодарю команду за мужество и проявленное мастерство

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с «Металлургом» (2:1 ОТ).

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Хорошая игра, против хорошей команды играли. Поначалу всё получалось — хорошие скорости, много моментов, которые не все реализовали. Потом череда удалений, теряется темп, одни игроки устают, играя в меньшинстве, другие сидят на скамейке. И удаления, к сожалению, были неоправданными. Хотя в целом все ребята боролись и выкладывались для победы на 200%. Благодарю команду за мужество и проявленное мастерство. Опять в овертайме, это не так всё просто. Но это только первая игра.

    Во втором периоде удаления испортили нам игру, мы торопились. Перед овертаймом попросил ребят не отбрасываться от шайбы. Защитники должны были спокойно начинать атаку, нападающие — возвращаться, поддерживать, держать шайбу в зоне атаки, побольше бросать. Мы это и сделали. Ну и отдохнули чуть лучше после третьего периода и вышли с желанием победить.

    С чем связаны нарушения правил? Это зависит от игрока, он должен понимать, что клюшки должны быть внизу, нужно играть аккуратнее. Пару удалений мы в зоне атаки получили, там вообще нельзя удаляться. Бывает по-разному, могут быть какие-то неправильные действия до удаления — неправильная смена, как в ситуации с Ткачёвым, игрокам можно было смениться немного раньше, а произошла суета, и Владимир удалился. Нужно терпеть, держать клюшки внизу и не удаляться.

    "Авангард" победил за счёт того, что практически весь овертайм мы отыграли в чужой зоне. Не засиживались в своей, не давали сопернику сделать наложения на наши звенья, а сами успевали это сделать.

    Пайгин не раскрылся в этом плей-офф по-новому, это его лучшие качества, на которых он должен играть всегда, — броски по воротам в чужой зоне. Он умеет бросать, умеет забивать. Нужно это делать чаще, это приносит успех.

    Сведберг отыграл здорово. Ловил шайбу на себя, оказывал давление на соперников, это всегда помогает команде. Да и в зоне атаки у него были хорошие моменты, и бросал он по воротам. Идеальных игроков не бывает, но сегодня он выполнил свою работу очень хорошо. Не хочу Виктора с кем-то сравнивать, он защитник, а Бутузов — нападающий. Виктор делает то же самое, что я сказал и про Зията, — использует свои возможности и проявляет лучшие качества. Высокий, клюшка длинная — перехваты, успевает сыграть, играет в тело. Если он ещё поперёк ложится, то шайбе вообще деваться некуда, она попадает в него. Этим он и славился — блоками, агрессивной силовой игрой. Это важно, и сегодня он это показал», — цитирует Кравца «Чемпионат».

  • Воробьев: Познакомились сегодня — послезавтра у нас опять игра
  • Читайте по теме

    • Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Ньюкасл» в топ-4?
  • «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Подпустит ли «Аталанта» к себе «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Лион» оперативно обуздает «канареек»
  • «Лион» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.28
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Аталанта — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лион — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие