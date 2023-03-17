Кравец: Благодарю команду за мужество и проявленное мастерство

Главный тренерпрокомментировал победу в матче полуфинала Восточной конференции с(2:1 ОТ).

«Хорошая игра, против хорошей команды играли. Поначалу всё получалось — хорошие скорости, много моментов, которые не все реализовали. Потом череда удалений, теряется темп, одни игроки устают, играя в меньшинстве, другие сидят на скамейке. И удаления, к сожалению, были неоправданными. Хотя в целом все ребята боролись и выкладывались для победы на 200%. Благодарю команду за мужество и проявленное мастерство. Опять в овертайме, это не так всё просто. Но это только первая игра.

Во втором периоде удаления испортили нам игру, мы торопились. Перед овертаймом попросил ребят не отбрасываться от шайбы. Защитники должны были спокойно начинать атаку, нападающие — возвращаться, поддерживать, держать шайбу в зоне атаки, побольше бросать. Мы это и сделали. Ну и отдохнули чуть лучше после третьего периода и вышли с желанием победить.

С чем связаны нарушения правил? Это зависит от игрока, он должен понимать, что клюшки должны быть внизу, нужно играть аккуратнее. Пару удалений мы в зоне атаки получили, там вообще нельзя удаляться. Бывает по-разному, могут быть какие-то неправильные действия до удаления — неправильная смена, как в ситуации с Ткачёвым, игрокам можно было смениться немного раньше, а произошла суета, и Владимир удалился. Нужно терпеть, держать клюшки внизу и не удаляться.

"Авангард" победил за счёт того, что практически весь овертайм мы отыграли в чужой зоне. Не засиживались в своей, не давали сопернику сделать наложения на наши звенья, а сами успевали это сделать.

Пайгин не раскрылся в этом плей-офф по-новому, это его лучшие качества, на которых он должен играть всегда, — броски по воротам в чужой зоне. Он умеет бросать, умеет забивать. Нужно это делать чаще, это приносит успех.

Сведберг отыграл здорово. Ловил шайбу на себя, оказывал давление на соперников, это всегда помогает команде. Да и в зоне атаки у него были хорошие моменты, и бросал он по воротам. Идеальных игроков не бывает, но сегодня он выполнил свою работу очень хорошо. Не хочу Виктора с кем-то сравнивать, он защитник, а Бутузов — нападающий. Виктор делает то же самое, что я сказал и про Зията, — использует свои возможности и проявляет лучшие качества. Высокий, клюшка длинная — перехваты, успевает сыграть, играет в тело. Если он ещё поперёк ложится, то шайбе вообще деваться некуда, она попадает в него. Этим он и славился — блоками, агрессивной силовой игрой. Это важно, и сегодня он это показал», — цитирует Кравца «Чемпионат».

Таким образом, счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Следующий матч серии пройдет в Омске 19 марта.