НХЛ. «Колорадо» разгромил «Монреаль», «Торонто» уступил «Баффало»

«Торонто» — «Баффало» 3:4

В составе «Мэйпл Ливз» три (1+2) очка набрал Остон Мэттьюс. Голкипер канадцев Илья Самсонов участие в матче не принимал, защитник «Сейбрз» Илья Любушкин очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Баффало» — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3) Голы: Мэттьюс — 31 (Керфут, Марнер), 21:11 — 1:0. Ярнкрок — 15 (Марнер, Мэттьюс), 24:13 — 2:0. Куинн — 13 (Петерка, Пауэр), 34:58 — 2:1. Так — 29 (Томпсон, Пауэр), 43:39 — 2:2. Козенс — 26 (Стиллман, Петерка), 49:39 — 2:3. Так — 30 (бол., Скиннер, Козенс), 51:19 — 2:4. Нюландер — 35 (Мэттьюс), 58:58 — 3:4Вратари: Мюррей (56:15) — АндерсонШтраф: 6-2Броски: 28 (12+3+13) — 29 (3+17+9)

«Торонто» с 88 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Баффало» с 71 очком — на 10-й строчке.

«Торонто» — «Баффало» 3:4

«Монреаль» — «Колорадо» 4:8

В составе победителей по три очка набрали Арттури Лехконен, Кейл Макар и Валерий Ничушкин. На счету российского нападающего 13-й гол в сезоне, ассистентский дубль. У «Монреаля» один из голов забил Денис Гурьянов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Колорадо» — 4:8 (1:4, 1:2, 2:2) Голы: Лехконен — 19 (О`Коннор, Тэйвз), 2:59 — 0:1. Байрам — 6 (Жирар), 6:09 — 0:2. Нието — 12 (Эллер, О`Коннор), 8:05 — 0:3. Лехконен — 20 (бол., Рантанен, Макар), 16:00 — 0:4. Андерсон — 19 (Ковачевич, Сузуки), 18:58 — 1:4. Рантанен — 43 (Родригес, Тэйвз), 21:48 — 1:5. Комфер — 14 (Ничушкин, Лехконен), 23:58 — 1:6. Гурьянов — 5 (бол., Сузуки, Друэн), 39:18 — 2:6. Маккиннон — 29 (бол., Макар, Ничушкин), 48:09 — 2:7. Юленен — 3 (Уайдмэн, Белзил), 48:48 — 3:7. Мэтисон — 6 (Андерсон, Савар), 50:35 — 4:7. Ничушкин — 13 (бол., Макар, Маккиннон), 53:09 — 4:8Вратари: Аллен (Монтембо, 23:58) — ГеоргиевШтраф: 25-13Броски: 19 (3+6+10) — 33 (9+16+8)

«Колорадо» с 80 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» (58) — идет предпоследним на Западе.

«Монреаль» — «Колорадо» 4:8

«Сиэтл» — «Даллас» 2:5

В составе одну из шайб провел Евгений Дадонов, забивший седьмой гол в сезоне. Также на его счету результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Голы: Дадонов — 7 (Джонстон, Хейсканен), 3:13 — 0:1. Бенн — 28 (бол., Робертсон, Павелски), 5:43 — 0:2. Гурд — 11 (Данн, Фреден), 15:00 — 1:2. Павелски — 18 (бол., Бенн, Хейсканен), 23:03 — 1:3. Толванен — 14 (Данн), 33:28 — 2:3. Джонстон — 17 (Дадонов, Сутер), 33:42 — 2:4. Робертсон — 39 (бол., Хейсканен, Бенн), 40:40 — 2:5Вратари: Джонс — ЭттингерШтраф: 8-4Броски: 28 (10+15+3) — 32 (14+12+6)

«Даллас» с 87 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» (81) — пятый.