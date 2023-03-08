НХЛ. «Питтсбург» по-волевому обыграл «Коламбус», «Тампа» одолела «Филадельфию», «Колорадо» разгромил «Сан-Хосе»

«Питтсбург» — «Коламбус» 5:4 ОТ

В составе «Пингвинз» тремя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин. Победную шайбу в матче забросил капитан хозяев Сидни Кросби, у которого также в активе и две голевые передачи. Отметим, что «Питтсбург» по ходу матча проигрывал 0:4.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) Голы: Бемстрем — 5 (бол., Силлинджер, Джонсон), 4:02 — 0:1. Педерсон — 2 (Фоуди), 7:54 — 0:2. Лайне — 20 (Рословик, Джонсон), 10:11 — 0:3. Фоуди — 3 (Бемстрем), 22:37 — 0:4. Зукер — 20 (Малкин, Нюландер), 30:23 — 1:4. Гюнцель — 25 (Кросби, Ракелль), 40:21 — 2:4. Зукер — 21 (Малкин), 43:16 — 3:4. Хейнен — 6 (Ракелль, Кросби), 43:59 — 4:4. Кросби — 28 (бол., Малкин), 62:45 — 5:4Вратари: Джерри (Десмит, 22:37) — Мерзликинс (Хатчинсон, 20:00)Штраф: 4-4Броски: 47 (7+16+18+6) — 27 (10+9+8+0)

«Питтсбург» с 73 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (47) — последний.

«Питтсбург» — «Коламбус» 5:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Торонто» 3:4

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 30 из 33 бросков по воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Торонто» — 3:4 (0:0, 1:1, 2:3) Голы: Ярнкрок — 14 (Нюландер, Лафферти), 27:30 — 0:1. Хаула — 6 (Палат), 36:47 — 1:1. Марнер — 23 (мен.), 44:57 — 1:2. Палат — 8 (бол., Мерсер, Хаула), 46:00 — 2:2. Хаула — 7 (Палат, Боквист), 49:02 — 3:2. Бантинг — 20 (Кампф, Холл), 55:10 — 3:3. Мэттьюс — 29 (бол., Нюландер, Марнер), 57:07 — 3:4Вратари: Ванечек (58:04) — СамсоновШтраф: 4-8Броски: 33 (15+9+9) — 25 (5+14+6)

«Торонто» с 86 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нью-Джерси» 88 баллов и третья позиция.

«Нью-Джерси» — «Торонто» 3:4

«Флорида» — «Вегас» 2:1

В составе «Пантерз» голы забили Райан Ломберг и Александр Барков. За «Голден Найтс» единственную шайбу забросил Ши Теодор. Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 31 бросок и был признан второй звездой матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Ломберг — 9 (Махура), 4:25 — 1:0. Барков — 17 (Дюклер, Казинс), 24:05 — 2:0. Теодор — 8 (бол., Айкел, Смит), 33:23 — 2:1Вратари: Бобровский — Хилл (57:54 — 58:52, 59:00)Штраф: 10-6Броски: 42 (15+13+14) — 32 (11+11+10)

«Вегас» идет на первой строчке в Западной конференции. «Флорида» располагается на девятом месте в Восточной конференции.

«Флорида» — «Вегас» 2:1

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 5:2

В составе победителей по три (2+1) очка набрали нападающие Алекс Киллорн и Никита Кучеров. Россиянин достиг отметки в 25 голов за сезон. Одноклубник Кучерова защитник Михаил Сергачев сделал две результативные передачи. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Голы: Фрост — 12 (Фараби, Типпетт), 5:52 — 0:1. Киллорн — 18 (бол., Кучеров, Сергачев), 7:38 — 1:1. Кучеров — 24 (бол., Сергачев, Киллорн), 20:34 — 2:1. Колтон — 15 (Жанно, Пол), 28:46 — 3:1. Киллорн — 19 (Чирелли, Хагель), 30:49 — 4:1. Лемье — 1 (Йорк, Ристолайнен), 32:40 — 4:2. Кучеров — 25 (бол., Пойнт), 57:38 — 5:2Вратари: Василевский — Харт (57:13 — 57:20)Штраф: 6-23Броски: 39 (15+11+13) — 35 (7+16+12)

«Тампа» с 81 очком в активе занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (59) — 14-я.

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» 5:2

«Монреаль» — «Каролина» 3:4 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Белзил — 3 (Пеццетта, Тирни), 10:17 — 1:0. Хоффман — 10 (Друэн), 16:16 — 2:0. Слэвин — 5 (Степан, Штястны), 16:31 — 2:1. Шей — 12 (Пеши, Терявяйнен), 21:00 — 2:2. Пеццетта — 5 (Тирни, Белзил), 22:49 — 3:2. Фаст — 8 (Пеши), 56:22 — 3:3Победный буллит: КотканиемиВратари: Аллен — Раанта (Андерсен, 20:00)Штраф: 6-10Броски: 24 (10+7+6+1) — 39 (10+12+13+4)

«Монреаль» — «Каролина» 3:4 Б

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2

В составе победителей защитник Александр Романов сделал две голевые передачи. Голкипер Илья Сорокин отразил 22 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Козенс — 25, 25:00 — 0:1. Сизикас — 5 (Фэшинг, Романов), 32:38 — 1:1. Бэйли — 8 (Сизикас, Романов), 41:51 — 2:1. Окпосо — 8 (Пауэр), 44:59 — 2:2. Фэшинг — 4 (Бэйли, Мэйфилд), 47:37 — 3:2Вратари: Сорокин — Луукконен (57:28)Штраф: 4-4Броски: 39 (8+17+14) — 24 (8+7+9)

«Баффало» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку с 74 очками.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало» 3:2

«Миннесота» — «Калгари» 0:1 Б

Победу «Калгари» в серии буллитов принес Тайлер Тоффоли. На счету российского защитника Никиты Задорова два броска в створ и три силовых приема. У лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова нереализованный буллит и шесть бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Калгари» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Победный буллит: ТоффолиВратари: Густавссон — МаркстремШтраф: 8-12Броски: 40 (12+10+16+2) — 26 (10+7+6+3)

«Миннесота» с 79 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (71) — девятый.

«Миннесота» — «Калгари» 0:1 Б

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:0

В составе победителей по четыре (1+3) очка набрали защитник Кэйл Макар и нападающий Валерий Ничушкин. Россиянин провел самый результативный матч в сезоне. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил все 13 бросков по своим воротам, он оформил четвертый «сухарь» в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Голы: Макар — 14 (Тэйвз, Ничушкин), 4:08 — 1:0. Маккиннон — 26 (Тэйвз, Ничушкин), 12:51 — 2:0. Рантанен — 42 (бол., Жирар, Лехконен), 17:01 — 3:0. Ничушкин — 12 (Макар, Маккиннон), 21:22 — 4:0. Мальгин — 7 (Нието, Макар), 22:45 — 5:0. Лехконен — 18 (Макар, Ничушкин), 38:21 — 6:0Вратари: Георгиев — Кяхкенен (Раймер, 22:45)Штраф: 6-30Броски: 43 (19+15+9) — 13 (2+5+6)

«Колорадо» с 76 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от лидера составляет шесть баллов. «Сан-Хосе» (50) — предпоследний.

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:0

«Аризона» — «Сент-Луис» 6:2

У «блюзменов» обе шайбы забросил российский нападающий Павел Бучневич. Одноклубники Бучневича нападающие Александр Торопченко и Никита Александров завершили матч с показателями полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 6:2 (1:1, 1:0, 4:1) Голы: Бучневич — 19 (Фолк, Кайру), 2:12 — 0:1. Фишер — 11 (Маккей, Маччелли), 12:53 — 1:1. Шмальц — 20 (бол., Хейтон, Келлер), 36:25 — 2:1. Бойд — 10 (Келлер, Мозер), 42:01 — 3:1. Бучневич — 20 (Томас, Такер), 48:18 — 3:2. Бойд — 11 (Фишер, Седерстрем), 50:59 — 4:2. Келлер — 26 (Шмальц, Хейтон), 52:49 — 5:2. Крауз — 21 (Маччелли), 57:54 — 6:2Вратари: Веймелка — БиннингтонШтраф: 12-4Броски: 27 (10+8+9) — 42 (12+11+19)

«Аризона» — «Сент-Луис» 6:2

«Сиэтл» — «Анахайм» 5:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Анахайм» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Голы: Олексяк — 9 (Эберле, Бенайерс), 3:41 — 1:0. Маккэн — 31 (Ларссон, Бенайерс), 10:58 — 2:0. Зеграс — 21 (Строум, Харрингтон), 20:35 — 2:1. Спронг — 16 (Танев, Шульц), 37:16 — 3:1. Толванен — 13 (бол., Маккэн, Данн), 48:29 — 4:1. Комтуа — 6 (Сильферберг, Фаулер), 58:33 — 4:2. Шварц — 15 (п.в.), 59:42 — 5:2Вратари: Грубауэр — Гибсон (58:40 — 59:42)Штраф: 8-6Броски: 31 (10+15+6) — 22 (7+8+7)