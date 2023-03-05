НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», «Колорадо» пропустил семь шайб от «Далласа»

«Даллас» — «Колорадо» 7:3

В составе победителей дубль оформил Джейсон Робертсон. Российский форвард Евгений Дадонов очков не набрал. У «Эвеланш» голкипер Александр Георгиев был заменен после пяти пропущенных шайб менее чем за 32 минуты игрового времени. Нападающий Валерий Ничушкин участие в матче не принимал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Колорадо» — 7:3 (3:1, 2:0, 2:2) Голы: Робертсон — 36 (Хинтц, Павелски), 3:33 — 1:0. Хейсканен — 9 (Бенн), 10:09 — 2:0. Жирар — 5 (Ньюхук), 16:03 — 2:1. Павелски — 15 (Робертсон, Хинтц), 17:42 — 3:1. Марчмент — 10 (Сутер, Сегин), 25:25 — 4:1. Факса — 8 (Линделл), 31:39 — 5:1. Джонстон — 15, 44:15 — 6:1. Кольяно — 9 (Жирар, О`Коннор), 51:49 — 6:2. Родригес — 12 (бол., Ньюхук, Жирар), 56:19 — 6:3. Робертсон — 37 (п.в.), 56:53 — 7:3Вратари: Эттингер — Георгиев (Кинкейд, 31:39, 56:29 — 56:53)Штраф: 8-10Броски: 29 (12+10+7) — 35 (11+10+14)

«Колорадо» с 73 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на первой строчке.

«Даллас» — «Колорадо» 7:3

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» 3:8

Первой звездой встречи стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший дубль. Также на его счету результативная передача.

Одноклубники Овечкина нападающие Евгений Кузнецов и Александр Алексеев результативными действиями не отметились. У хозяев льда одну шайбу забросил Александр Барабанов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 3:8 (2:0, 0:4, 1:4) Голы: Гертл — 16 (бол., Карлссон, Эклунд), 12:03 — 1:0. Барабанов — 13 (Кутюр, Юнссон), 15:30 — 2:0. Смит — 5 (Строум, Милано), 28:46 — 2:1. Обе-Кубель — 3 (Шири, Дауд), 31:30 — 2:2. Ирвин — 1 (Карлссон, Обе-Кубель), 35:28 — 2:3. Смит — 6 (Сандин, Строум), 39:02 — 2:4. Оши — 16 (бол., Овечкин, Сандин), 45:50 — 2:5. Штурм — 13 (Грегор, Карлссон), 49:02 — 3:5. Овечкин — 34 (Уилсон, Карлссон), 49:11 — 3:6. Овечкин — 35 (Иорио, Сандин), 56:05 — 3:7. Строум — 14 (Милано), 57:30 — 3:8Вратари: Кяхкенен — КемперШтраф: 6-8Броски: 41 (20+9+12) — 30 (5+15+10)

«Вашингтон» с 68 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» (48) — предпоследний на Западе.

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» 3:8

«Флорида» — «Питтсбург» 4:1

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 31 бросок из 32. На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Питтсбург» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Беннетт — 15 (Верхэге, Ткачак), 19:38 — 1:0. Экблад — 10 (бол., Барков, Монтур), 24:11 — 2:0. Летанг — 8 (бол., Гюнцель, Малкин), 28:51 — 2:1. Луостаринен — 15 (Барков), 39:50 — 3:1. Верхэге — 32 (Ткачак, Монтур), 49:53 — 4:1Вратари: Бобровский — ДесмитШтраф: 32-32Броски: 42 (13+18+11) — 32 (3+16+13)

«Питтсбург» с 71 очком в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (68) — 11-я.

«Флорида» — «Питтсбург» 4:1

«Ванкувер» — «Торонто» 4:1

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой. Его одноклубники нападающие Виталий Кравцов и Василий Подколзин завершили встречу без набранных очков. Голкипер гостей Илья Самсонов на лед в матче не выходил.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Торонто» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Кузьменко — 29 (бол., Хьюз, Бесер), 37:51 — 1:0. Таварес — 28 (бол., Нюландер, Райлли), 41:32 — 1:1. Петтерссон — 29 (мен., Миллер, Майерс), 46:49 — 2:1. Миллер — 21 (мен., Петтерссон, Хьюз), 47:33 — 3:1. Оман — 3 (Бесер, Ди Джузеппе), 52:34 — 4:1Вратари: Демко — Мюррей (56:24 — 57:30)Штраф: 13-21Броски: 24 (5+11+8) — 37 (14+9+14)

«Ванкувер» с 55 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Торонто» с 84 очками — на четвертой строчке Востока.

«Ванкувер» — «Торонто» 4:1

«Оттава» — «Коламбус» 5:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Хэмоник — 4 (Джозеф, Сандерсон), 5:17 — 1:0. Рословик — 7, 5:35 — 1:1. Штюцле — 30 (Ткачак, Чикран), 11:18 — 2:1. Хэмоник — 5 (Дебринкэт, Сандерсон), 22:16 — 3:1. Чикран — 8 (Браннстрем, Готье), 23:04 — 4:1. Лайне — 19 (бол., Марченко), 30:56 — 4:2. Штюцле — 31 (мен., Джозеф), 52:07 — 5:2Вратари: Тэлбот (22:03 — 22:16) — Мерзликинс (Хатчинсон, 23:04)Штраф: 6-6Броски: 39 (15+13+11) — 21 (3+8+10)

«Оттава» — «Коламбус» 5:2

«Виннипег» — «Эдмонтон» 7:5

Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей в дебютном матче за команду, в составе «Ойлерз» хет-трик оформил Леон Драйзайтль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 7:5 (2:1, 4:3, 1:1) Голы: Драйзайтль — 39 (бол., Хаймэн, Бушар), 1:43 — 0:1. Шайфли — 36 (Демело, Нидеррайтер), 11:34 — 1:1. Моррисси — 14 (Пионк), 15:09 — 2:1. Янмарк — 6 (мен., Нюджент-Хопкинс), 22:57 — 2:2. Драйзайтль — 40, 26:12 — 2:3. Лаури — 8 (Бэррон, Диллон), 26:54 — 3:3. Капобьянко — 2 (Уилер), 27:16 — 4:3. Драйзайтль — 41 (бол., Макдэвид, Бушар), 29:18 — 4:4. Бэррон — 6 (Моррисси), 30:45 — 5:4. Моррисси — 15 (бол., Коннор, Шайфли), 39:58 — 6:4. Бьюгстад — 14 (Шор, Бушар), 42:55 — 6:5. Демело — 3 (п.в., Наместников), 59:25 — 7:5Вратари: Хеллибак — Кэмпбелл (58:04 — 59:25)Штраф: 11-11Броски: 39 (13+19+7) — 35 (10+11+14)

«Виннипег» с 74 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 76 очками — на шестой строчке.

«Виннипег» — «Эдмонтон» 7:5

«Чикаго» — «Нэшвилл» 1:3

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Томасино, Тайсон Бэрри и Колтон Сиссонс, поразивший пустые ворота. На счету российского форварда Якова Тренина ассистентский дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: С. Джонс — 8 (Атанасиу, Райхель), 0:37 — 1:0. Томасино — 2 (бол., Тренин, К. Шервуд), 9:36 — 1:1. Бэрри — 11 (Новак, Макдона), 32:08 — 1:2. Сиссонс — 10 (п.в., Тренин, Смит), 59:30 — 1:3Вратари: Мразек (58:01 — 59:30) — СаросШтраф: 10-8Броски: 28 (9+8+11) — 25 (9+7+9)

«Нэшвилл» с 68 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (47) — последний.

«Чикаго» — «Нэшвилл» 1:3

«Калгари» — «Миннесота» 0:3

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов остался без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Миннесота» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Эрикссон Эк — 22 (Юханссон, Болди), 14:52 — 0:1. Фолиньо — 5 (Годро, Стил), 53:49 — 0:2. Болди — 17 (Эрикссон Эк), 56:30 — 0:3Вратари: Маркстрем — ГуставссонШтраф: 4-4Броски: 31 (8+11+12) — 33 (8+12+13)

«Калгари» располагается на десятом месте, набрав 67 очков. «Миннесота» находится на четвертой строчке с 78 очками.

«Калгари» — «Миннесота» 0:3

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 4:2

В составе «Блюз» российский нападающий команды Павел Бучневич отдал одну голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) Голы: Грундстрем — 7 (Рой, Купари), 3:14 — 1:0. Томас — 15 (Бучневич, Фолк), 18:05 — 1:1. Кемпе — 29 (Байфилд), 32:50 — 2:1. Капанен — 9 (мен., Саад), 52:11 — 2:2. Виларди — 21 (бол., Фиала, Даути), 56:57 — 3:2. Фиала — 22 (п.в., Арвидссон, Даути), 58:04 — 4:2Вратари: Корписало — Биннингтон (57:53 — 58:04)Штраф: 6-6Броски: 38 (8+16+14) — 26 (11+7+8)

«Лос‑Анджелес» одержал третью победу подряд и с 80 очками занимает третье место в Западной конференции. «Сент‑Луис» располагается на 11‑й строчке.