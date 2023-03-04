ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хаби АлонсоУнаследованный хаос. Как Хаби Алонсо оказался во главе тонущего «Байера»
  • 11:37
    • Месси отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта
    Все новости спорта

    Воронков высказался о драке с участием Радулова в матче с «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков высказался о драке партнера по команде Александра Радулова в втором матче плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (4:1).

    Андрей Чивилев и Александр Радулов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Чивилев и Александр Радулов

    «Хорошая, боевая игра. Всех с победой. В эпизоде с дракой оттаскивал соперников от Радулова? Нет, я просто помогал. Но он бы и сам справился.

    За счёт чего нашему звену с Ильёй Сафоновым и Александром Радуловым удаётся так много забивать? Все работают, стараются, моменты приходят через работу.

    Саня много подсказывает, говорит, что нужно работать и только работать, тогда всё будет получаться. Так и пришли к этому», — цитирует Воронкова пресс-служба «Ак Барса».

  • «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» и сравнял счёт в серии
  • Читайте по теме

    • В результате потасовки нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев получил 5 минут штрафа. Александр Радулов заработал пять минут за драку, две минуты за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф как зачинщик потасовки.

    Третий матч в серии плей-офф команды сыграют 5 марта в Нижнекамске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» потеряет очки?
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Зенит» устроит погром в матче с «Пари НН»
  • «Зенит» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Зенит — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.64
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие