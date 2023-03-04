Воронков высказался о драке с участием Радулова в матче с «Нефтехимиком»

Нападающийвысказался о драке партнера по командев втором матче плей-офф КХЛ с(4:1).

«Хорошая, боевая игра. Всех с победой. В эпизоде с дракой оттаскивал соперников от Радулова? Нет, я просто помогал. Но он бы и сам справился.

За счёт чего нашему звену с Ильёй Сафоновым и Александром Радуловым удаётся так много забивать? Все работают, стараются, моменты приходят через работу.

Саня много подсказывает, говорит, что нужно работать и только работать, тогда всё будет получаться. Так и пришли к этому», — цитирует Воронкова пресс-служба «Ак Барса».

В результате потасовки нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилев получил 5 минут штрафа. Александр Радулов заработал пять минут за драку, две минуты за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф как зачинщик потасовки.

Третий матч в серии плей-офф команды сыграют 5 марта в Нижнекамске.