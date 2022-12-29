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    НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Тампа» одолела «Монреаль»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 декабря

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    «Тампа-Бэй»

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 4:1

    В составе победителей Никита Кучеров сделал голевую передачу. Теперь в его активе 13 голов и 37 голевых передач в текущем сезоне. Результативной передачей во встрече отметился и Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Киллорн — 10 (Хедман), 1:55 — 1:0. Пойнт — 18 (бол., Кучеров, Сергачев), 14:09 — 2:0. Пойнт — 19, 36:00 — 3:0. Хагель — 13 (Богосян, Хедман), 48:31 — 4:0. Гуле — 2 (Эдмундсон, Дворак), 57:21 — 4:1Вратари: Василевский — АлленШтраф: 17-9Броски: 38 (13+13+12) — 26 (10+9+7)

    «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

    «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 4:1

    «Питтсбург» — «Детройт» 4:5 ОТ

    После первого периода «Пингвинз» вели 4:0, но не смогли удержать преимущество. Победную шайбу в матче забросил Джейк Вальман.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Детройт» — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)
    Голы: О`Коннор — 1 (Капанен, Блюгерс), 2:36 — 1:0. Картер — 5 (бол., Капанен, Раст), 10:15 — 2:0. Зукер — 7, 14:15 — 3:0. Зукер — 8 (бол., Картер, Раст), 19:27 — 4:0. Ларкин — 13 (бол., Раймонд, Гронек), 27:17 — 4:1. Велено — 5 (Чиаро, Седерблом), 34:32 — 4:2. Берггрен — 5, 55:00 — 4:3. Перрон — 12 (бол., Расмуссен, Раймонд), 56:52 — 4:4. Уолман — 2, 62:13 — 4:5Вратари: Десмит — ХелльбергШтраф: 8-4Броски: 31 (12+9+8+2) — 46 (14+16+14+2)

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин очков не набрал.

    «Питтсбург» — «Детройт» 4:5 ОТ

    «Нью-Джерси» — «Бостон» 1:3

    «Брюинз» выиграли пять последних встреч из шести. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Фредерик — 7 (Линдхольм), 28:57 — 0:1. Хишир — 14 (Зеттерлунд, Татар), 46:11 — 1:1. Бержерон — 14 (Линдхольм, Маршан), 55:51 — 1:2. Заха — 5 (п.в., Койл, Пастрняк), 58:11 — 1:3Вратари: Ванечек (57:24 — 58:11) — УльмаркШтраф: 11-9Броски: 30 (16+6+8) — 27 (8+13+6)

    «Нью-Джерси» — «Бостон» 1:3

    «Сиэтл» — «Калгари» 2:3

    «Калгари» проигрывал по ходу встречи 0:2. Защитник «Флеймз» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Калгари» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Тоффоли — 15 (Дюбе, Хэнифин), 6:22 — 0:1. Донато — 8 (Эберле, Ларссон), 18:45 — 1:1. Олексяк — 5 (Эберле), 21:14 — 2:1. Кадри — 13 (бол., Линдхольм, Андерссон), 29:39 — 2:2. Юбердо — 7 (Андерссон, Кадри), 52:00 — 2:3Вратари: Грубауэр — ВладаржШтраф: 8-2Броски: 31 (14+11+6) — 44 (14+15+15)

    «Калгари» находится на восьмом месте в Западной конференции, «Сиэтл» расположился строчкой ниже.

    «Сиэтл» — «Калгари» 2:3

    «Анахайм» — «Вегас» 3:2 Б

    Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов очков не набрал, как и защитник «Вегаса» Даниил Мироманов.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Вегас» — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Хенрик — 10 (Терри, Зеграс), 3:27 — 1:0. Хенрик — 11 (Зеграс, Терри), 12:26 — 2:0. Стоун — 16 (мен.), 13:15 — 2:1. Хаттон — 1 (Амадио, Кессел), 33:32 — 2:2Победный буллит: ЗеграсВратари: Гибсон — Хилл (Томпсон, 12:26)Штраф: 10-10Броски: 27 (7+5+10+5) — 51 (17+20+13+1)

    «Анахайм» прервал свою серию из трех поражений подряд и занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Вегас» проиграл второй матч подряд, но лидирует на Западе.

    «Анахайм» — «Вегас» 3:2 Б
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