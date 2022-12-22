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    Главный тренер «Оттавы» об Овечкине: Он рядом с Горди Хоу — это потрясающе

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    Главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «В своё время я был фанатом Уэйна Гретцки и Марио Лемье, и думать, что Овечкин рядом с Горди Хоу — это потрясающе.

    В современном мире со всеми видеоразборами и отличными вратарями, с сегодняшней системой игры, он просто продолжает забивать. Это действительно невероятно.

    Алекс игрок с отличными руками и абсолютным желанием забить. Он готов сделать всё, чтобы забросить шайбу. Вот почему, мы все сидим здесь, а он — на высоте», — приводит слова Смита сайт НХЛ.

    Овечкин забросил за карьеру в НХЛ 800 шайб. Форвард отстает от Горди Хоу, который идет на втором месте, на один гол (801). До рекорда Уэйна Гретцки — 94 заброшенные шайбы.

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