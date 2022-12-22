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    НХЛ. «Детройт» забросил семь шайб «Тампе», «Колорадо» вырвал победу у «Монреаля», «Миннесота» одолела «Анахайм»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря

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    «Колорадо»

    «Флорида» — «Нью-Джерси» 2:4

    Дубль в составе победителей оформил Йеспер Братт, также голами отметились Томаш Татар и белорус Егор Шарангович. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32, один гол «Нью-Джерси» забил в пустые ворота.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
    Голы: Э. Стаал — 3 (Ломберг, Казинс), 4:45 — 1:0. Братт — 11 (бол., Хьюз, Хэмилтон), 7:01 — 1:1. Луостаринен — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 36:12 — 2:1. Братт — 12 (Хэмилтон), 42:44 — 2:2. Шарангович — 9 (Зигенталер, Маклеод), 50:10 — 2:3. Татар — 8 (п.в.), 59:20 — 2:4Вратари: Бобровский (57:42 — 59:20) — БлэквудШтраф: 41-17Броски: 36 (12+14+10) — 33 (8+15+10)

    «Нью-Джерси» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Флорида» располагается на 12-й позиции. У нее третье поражение в четырех последних матчах.

    «Флорида» — «Нью-Джерси» 2:4

    «Детройт» — «Тампа-Бэй» 7:4

    В составе гостей Никита Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь в активе форварда 13 голов и 36 голевых передач в текущем сезоне. Одноклубники Кучерова Владислав Наместников и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились. Голкипер Андрей Василевский на лед в матче не выходил.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
    Голы: Пойнт — 17 (Кучеров, Чернак), 1:29 — 0:1. Мяяття — 3 (Сутер), 15:34 — 1:1. Киллорн — 9 (Колтон, Пербикс), 18:38 — 1:2. Расмуссен — 5 (Чиаро, Сундквист), 19:32 — 2:2. Ларкин — 11 (Перрон, Расмуссен), 31:08 — 3:2. Колтон — 8, 33:15 — 3:3. Седерблом — 4 (Велено), 43:48 — 4:3. Ларкин — 12 (Расмуссен), 49:46 — 5:3. Кучеров — 13 (Хедман, Стэмкос), 56:13 — 5:4. Перрон — 11 (п.в., Ларкин), 57:27 — 6:4. Расмуссен — 6 (п.в., Перрон), 58:59 — 7:4Вратари: Хуссо — Эллиотт (56:02 — 56:13, 57:09 — 57:27, 58:34 — 58:59)Штраф: 14-10Броски: 31 (15+8+8) — 38 (17+11+10)

    «Тампа» после серии из пяти побед кряду проиграла во втором матче подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» прервал серию из шести поражений и занимает 10-е место в этой конференции.

    «Детройт» — «Тампа-Бэй» 7:4

    «Колорадо» — «Монреаль» 2:1 ОТ

    Первой звездой встречи стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, набравший два (1+1) очка. Он забил гол в овертайме. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 бросков из 20.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Ричард — 1 (Эванс, Армиа), 1:48 — 0:1. Лехконен — 9 (бол., Рантанен, Макар), 42:16 — 1:1. Рантанен — 22 (Тэйвз), 61:51 — 2:1Вратари: Георгиев — АлленШтраф: 2-4Броски: 36 (12+14+9+1) — 20 (12+4+3+1)

    «Колорадо» занимает седьмое место в Западной конференции, «Монреаль» — на 13-й строчке «Востока».

    «Колорадо» — «Монреаль» 2:1 ОТ

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 2:4

    «Чикаго» потерпел восьмое поражение подряд и занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 11-й строчке.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Нидеррайтер — 11 (Гласс, Фаббро), 9:23 — 0:1. Мерфи — 3 (Катчук, Доми), 36:03 — 1:1. Энтвистл — 2 (Мерфи), 36:40 — 2:1. Дюшен — 9 (Экхольм, Каррье), 39:55 — 2:2. Йоси — 7 (Макдона, Пярссинен), 41:27 — 2:3. Новак — 1 (бол., Йоси, Пярссинен), 46:09 — 2:4Вратари: Мразек (58:28) — СаросШтраф: 4-8Броски: 39 (10+13+16) — 37 (8+13+16)

    «Чикаго» — «Нэшвилл» 2:4

    «Даллас» — «Эдмонтон» 3:6

    Первой звездой встречи стал форвард победителей Маттиас Янмарк, набравший три (2+1) очка. Три (1+2) балла также в активе Райана Ньюджента-Хопкинса. На счету российского форварда Клима Костина две результативные передачи.

    Лидер снайперской и бомбардирской гонок Коннор Макдэвид забил гол. Теперь на его счету 29 заброшенных шайб.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
    Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 14:49 — 1:0. Янмарк — 2 (Костин, Бушар), 15:55 — 1:1. Джонстон — 9 (Марчмент, Бенн), 20:27 — 2:1. Хаймэн — 15 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 22:36 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 18 (Янмарк), 28:18 — 2:3. Сегин — 7 (бол., Марчмент, Лундквист), 37:56 — 3:3. Фогеле — 4 (Драйзайтль), 51:46 — 3:4. Макдэвид — 29 (Сиси, Пулюярви), 56:17 — 3:5. Янмарк — 3 (п.в., Нюджент-Хопкинс, Костин), 56:49 — 3:6Вратари: Эттингер (56:31 — 56:49) — СкиннерШтраф: 6-10Броски: 27 (11+11+5) — 34 (13+13+8)

    «Эдмонтон» прервал серию из трех поражений и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Даллас» идет вторым.

    «Даллас» — «Эдмонтон» 3:6

    «Вегас» — «Аризона» 5:2

    Третьей звездой встречи стал российский защитник «Вегаса» Даниил Мироманов, забивший гол в большинстве. Он отличился второй раз в сезоне. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, набравший три (2+1) очка. Его признали первой звездой встречи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Аризона» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
    Голы: Мироманов — 2 (бол., Карлссон, Кессел), 23:27 — 1:0. Вялимяки — 2 (Фишер, Ритчи), 24:45 — 1:1. Стоун — 13 (бол., Пьетранджело, Маршессо), 48:56 — 2:1. Каррье — 10 (Стивенсон, Стоун), 49:50 — 3:1. Фишер — 6 (Бойд, Шмальц), 51:42 — 3:2. Стоун — 14 (мен., Стивенсон), 52:34 — 4:2. Амадио — 2 (Хэг, Смит), 57:19 — 5:2Вратари: Томпсон — ВеймелкаШтраф: 4-8Броски: 34 (13+10+11) — 24 (4+8+12)

    «Вегас» с 47 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Аризона» — на 14‑й строчке.

    «Вегас» — «Аризона» 5:2

    «Анахайм» — «Миннесота» 1:4

    Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов закончил матч без набранных очков, в активе его партнера по команде Мэттью Болди — три (1+2) балла результативности.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Миннесота» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
    Голы: Мактавиш — 5, 25:48 — 1:0. Девар — 5 (Ривз, Шоу), 36:03 — 1:1. Болди — 12, 44:46 — 1:2. Эрикссон Эк — 11 (бол., Эддисон, Болди), 48:54 — 1:3. Хартман — 2 (п.в., Болди, Годро), 58:12 — 1:4Вратари: Достал (57:43 — 58:12) — ФлериШтраф: 24-6Броски: 22 (4+12+6) — 42 (9+14+19)

    «Миннесота» одержала шестую победу подряд и поднялась на пятое место в таблице Западной конференции. «Анахайм» идет на 15-й строчке.

    «Анахайм» — «Миннесота» 1:4
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