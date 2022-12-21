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    «Торпедо» разгромило «Витязь», одержав третью победу подряд

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    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Фирстов, Сергей Гончарук, Егор Виноградов и Деннис Ян.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Фирстов — 2 (бол., Виноградов, Стеклов), 8:28 — 1:0. Гончарук — 16 (бол., Кручинин, Ларионов), 27:25 — 2:0. Виноградов — 5 (Стеклов, Орлов), 31:06 — 3:0. Ян — 11 (Летунов, Фирстов), 44:29 — 4:0Вратари: Кульбаков — ДорожкоБроски: 27 (8+11+8) — 33 (14+5+14)Штраф: 12 — 12

    После этого матча «Торпедо» сохранило 4-е место в таблице Западной конференции (53 очка), «Витязь» остался на 7-й позиции на Западе (44).

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