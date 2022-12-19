«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

Уфимскийпотерпел поражение по буллитам от омского(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачёв, отличившийся в основное время и исполнивший победный буллит.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Хмелевски.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Хмелевский — 12 (бол., Дроздов), 14:52 — 1:0. Ткачев — 10 (Чистяков), 35:17 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Кареев — ДемченкоБроски: 25 (7+8+8+2) — 34 (7+15+11+1)Штраф: 4 — 6

«Ястребы» прервали серию из двух поражений кряду, а уфимцы — из двух побед подряд.

21 декабря «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Салават» в тот же день встретится с «Амуром».