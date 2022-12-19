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    «Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение по буллитам от омского «Авангарда» (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачёв, отличившийся в основное время и исполнивший победный буллит.

    Единственную шайбу хозяев забросил Александр Хмелевски.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Хмелевский — 12 (бол., Дроздов), 14:52 — 1:0. Ткачев — 10 (Чистяков), 35:17 — 1:1Победный буллит: ТкачевВратари: Кареев — ДемченкоБроски: 25 (7+8+8+2) — 34 (7+15+11+1)Штраф: 4 — 6

    «Ястребы» прервали серию из двух поражений кряду, а уфимцы — из двух побед подряд.

    21 декабря «Авангард» сыграет с «Барысом», а «Салават» в тот же день встретится с «Амуром».

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